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Türk Metal Sendikası üyeleri, uzlaşma sağlanamayan toplu sözleşme için basın açıklaması yaptı - Son Dakika

Türk Metal Sendikası üyeleri, uzlaşma sağlanamayan toplu sözleşme için basın açıklaması yaptı

14.12.2021 15:28
Türk Metal Sendikası üyeleri, uzlaşma sağlanamayan toplu sözleşme için basın açıklaması yaptı

Türk Metal Sendikası üyeleri, Türk Metal Sanayicileri Sendikasıyla (MESS) yürütülen toplu iş sözleşmesinin uyuşmazlıkla sonuçlanması üzerine basın açıklaması yaptı.

Türk Metal Sendikası üyeleri, Türk Metal Sanayicileri Sendikasıyla (MESS) yürütülen toplu iş sözleşmesinin uyuşmazlıkla sonuçlanması üzerine basın açıklaması yaptı.

Sendika üyeleri, MESS İzmir Şubesi önünde bir araya geldi.

Türk Metal Sendikası İzmir Şube Başkanı Mürsel Öcal, görüşmelerin 12 Ekim'de başladığını, iyi niyet ve umutla oturdukları masadan hayal kırıklığıyla kalktıklarını söyledi.

Yüzde 29,57'lik zam taleplerine MESS'in yüzde 12 ile cevap verdiğini aktaran Öcal, "Bu buluşma, MESS'e yaptığımız bir uyarıdır. Hem de dostça bir uyarıdır. Eğer bu uyarımızı dikkate almazlarsa, bizi yine duymazdan gelirlerse, sesimizi biraz daha yükselteceğiz. Bu sefer üretimdeki gücümüzden gelen sesimiz duyulacak." ifadelerini kullandı.

Öcal, haklarını aldıkları güne kadar mücadele etmeye devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

Basın açıklaması MESS İzmir Şubesi önüne siyah çelenk bırakılmasıyla sona erdi.

Türk Metal Sendikası üyeleri, uzlaşma sağlanamayan toplu sözleşme için basın açıklaması yaptı
Türk Metal Sendikası üyeleri, uzlaşma sağlanamayan toplu sözleşme için basın açıklaması yaptı
Türk Metal Sendikası üyeleri, uzlaşma sağlanamayan toplu sözleşme için basın açıklaması yaptı

Türk Metal Sendikası, İzmir, Metal, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Metal Sendikası üyeleri, uzlaşma sağlanamayan toplu sözleşme için basın açıklaması yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türk Metal Sendikası üyeleri, uzlaşma sağlanamayan toplu sözleşme için basın açıklaması yaptı - Son Dakika
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