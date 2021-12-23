Türk Metal Sendikası üyesi işçiler, Bursa'da eylem yaptı - Son Dakika

Türk Metal Sendikası üyeleri, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Grup Toplu İş Sözleşmesi'ndeki uyuşmazlık nedeniyle Bursa'da eylem yaptı.

Kent Meydanı'nda pankart açıp slogan atan işçiler, halay çekti.

Türk Metal Sendikası Emek Şube Başkanı Nizamettin Bilik, grup adına yaptığı açıklamada, MESS ile sözleşme görüşmelerine 12 Ekim'de başladıklarını hatırlattı.

Bilik, şu ifadeleri kullandı:

"Masaya konulan taslak kimsenin değil, herkesin taslağıydı. Tek tek bütün üyelerimizin istediği, beklentisi, arzusu o taslaktaydı. Metal emekçileri o taslağı alın teriyle yazdılar. Biz, ücretlerimize ortalama yüzde 29,57 zam istedik. Karşılığında MESS, masaya yüzde 12 zam teklifinde bulundu. Buradan MESS'e sesleniyorum; o taslak bizim onurumuzdur. Bu onuru çiğnetmeyiz. Biz masaya oturup müzakere etmesini de alana çıkıp korakor mücadele etmesini de biliyoruz. Kimse bizi test etmeye, denemeye çalışmasın."

Müzakere sürecinin de olumsuz sonuçlandığını dile getiren Bilik, Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak'ın 25 Aralık'ta yol haritasını belirleyeceğini sözlerine ekledi.

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.