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Türk Metal Sendikası uzlaşma sağlanamayan toplu sözleşme için eyleme hazırlanıyor - Son Dakika

Türk Metal Sendikası uzlaşma sağlanamayan toplu sözleşme için eyleme hazırlanıyor

11.12.2021 12:39
Türk Metal Sendikası uzlaşma sağlanamayan toplu sözleşme için eyleme hazırlanıyor

Türk Metal Sendikası Başkanlar Kurulu, Türk Metal Sanayicileri Sendikasıyla (MESS) yürütülen Grup Toplu iş Sözleşmesi sürecinde yapılan teklifin hayatın ve ekonominin gerçekleriyle bağdaşmadığını, sosyal diyalog kapısı açık bırakılmak kaydıyla 14 Aralık'tan itibaren iş yerleri ve kent...

Türk Metal Sendikası Başkanlar Kurulu, Türk Metal Sanayicileri Sendikasıyla (MESS) yürütülen Grup Toplu iş Sözleşmesi sürecinde yapılan teklifin hayatın ve ekonominin gerçekleriyle bağdaşmadığını, sosyal diyalog kapısı açık bırakılmak kaydıyla 14 Aralık'tan itibaren iş yerleri ve kent meydanlarında eylemlere başlanacağını bildirdi.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, Başkanlar Kurulunun, MESS ile yürütülen Grup Toplu İş Sözleşmesi'nde gelinen durumu değerlendirmek ve bundan sonraki süreçte izlenecek yol haritasını belirlemek üzere toplandığı belirtildi.

Türk Metal ve MESS arasındaki toplu iş sözleşmesi müzakerelerinin 12 Ekim'de başladığı hatırlatılan açıklamada, bugüne kadar geçen 60 günlük yasal sürede yapılan 5 oturum sonucunda sözleşme taslağındaki 49 maddenin kabul edildiği, 75 maddede ve sözleşmenin eki niteliğindeki 2 yönetmelikte ise anlaşma sağlanamadığı aktarıldı.

MESS'in, son oturumda, Türk Metal'in teklifine karşılık ilk 6 ay için yüzde 12, diğer 6 aylık periyotlar için enflasyon oranında, sosyal haklara ise ilk yıl için yüzde 19,25, ikinci yıl için enflasyon oranında artış önerdiği belirtilen açıklamada, kabul edilemez bulunan bu teklif üzerine sözleşme masasının terk edildiği, uyuşmazlık tutanağı tutularak resmi arabulucu sürecinin başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, "MESS'in hayatın ve ekonominin gerçekleriyle bağdaşmayan bu teklifi, toplu iş sözleşmesine muhatap iş yerlerinde çalışan ve bu sözleşmeden insan onuruna yaraşır ücret artışı bekleyen 130 bin metal işçisinde büyük hayal kırıklığına neden olmuştur." ifadeleri kullanıldı.

Türk Metal Sendikası Başkanlar Kurulunun, üyesi metal işçilerinden aldığı güçle, bu yaklaşıma karşı mücadele etmekte kararlı olduğu vurgulanan açıklamada, şöyle devam edildi:

"Sendikamız sosyal diyalog kapısını açık bırakmak kaydıyla yasal ve meşru eylemlere başlayacak, bu konudaki kararlılığını ortaya koyacaktır. Sendikamız, 14 Aralık Salı gününden itibaren, ayrıntıları daha sonra açıklanacak şekilde, iş yerlerinde ve kent meydanlarında eylemlere başlayacak, bu eylemler süreç içinde artarak sürdürülecektir. Bu amaçla, fabrikalarda ve iş yerlerimizin bulunduğu kentlerin meydanlarında kitlesel basın açıklamaları yapılacak, halkımızın metal emekçilerinin bu kutsal mücadelesine desteği sağlanacaktır. Türk Metal Sendikası üyeleri yine 14 Aralık günü MESS Genel Merkezine ve MESS'in bölge temsilciliklerine siyah çelenk koyacaktır. Bu eylemlerde MESS'in bu uzlaşmaz tavrı ve sendikamıza verdiği teklif protesto edilecektir. Sendikamız 20 Aralık Pazartesi gününden itibaren iş yerlerinde uygulanan fazla mesai uygulamasına son verecek, işverenin fazla mesai talepleri kesinlikle kabul edilmeyecektir."

"Çalışma yaşamında adaletten taviz vermemeye kararlıyız"

Türk Metal Sendikasının, eylemlerini 25 Aralık Cumartesi gününe kadar kararlılıkla sürdüreceği, o tarihte yapılacak Gemlik Şubesi 4. Olağan Genel Kurulunda yeni eylem programının duyurulacağı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türk Metal bu tarihten itibaren çok daha etkili eylemlere başlayacak ve alanlara inecektir. Bu eylemlerden sonuç alınamaması halinde, sürecin alınacak grev kararıyla devam edeceğini açıklayan Başkanlar Kurulumuz, üyelerinin hak ve çıkarlarını koruyacak, onlara insan onuruna yaraşır bir yaşam sunacak toplu iş sözleşmesini bir an önce masa başında bitirmek amacındadır.

Türk Metal Sendikası Başkanlar Kurulu ve temsil ettiği üyeleri, ülkemizin huzurunu ve istikrarını, çalışma barışı ve endüstriyel ilişkiler dengesini her zaman göz önünde tutmuş, bugüne kadar ülkemiz ve iş yerlerimiz için her türlü fedakarlığı yapmıştır. Ancak Türk Metal Sendikası üyeleri için artık bıçak kemiğe dayanmıştır. Başkanlar Kurulumuz, üyelerinin sendikamıza emanet ettiği alın terlerini korumaya, emeğin hak ve özgürlüklerinden ve çalışma yaşamında adaletten taviz vermemeye kararlıdır."

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Metal Sendikası uzlaşma sağlanamayan toplu sözleşme için eyleme hazırlanıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türk Metal Sendikası uzlaşma sağlanamayan toplu sözleşme için eyleme hazırlanıyor - Son Dakika
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