Son Dakika Haberleri: "Türk milletine sallanan hiçbir parmak sağlam kalmamıştır"
Son Dakika Güncel 'Türk milletine sallanan hiçbir parmak sağlam kalmamıştır'

"Türk milletine sallanan hiçbir parmak sağlam kalmamıştır"

6 saat önce

Bazı temaslarda bulunmak üzere Antalya'ya gelen Aksakal, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nu ziyaret etti.

Bazı temaslarda bulunmak üzere Antalya'ya gelen Aksakal, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nu ziyaret etti.

"İnsanların insanlık dışı şartlara mahkum edildiği, yerli halkın soykırımlarla yok edilmeye çalışıldığı, köle ticaretinin merkezi olan dünkü devlet, bugün kadim Türk milletine parmak sallamaktadır." ifadesini kullanan Aksakal, "Öncelikle uyarmalıyım ki Türk milletine sallanan hiçbir parmak sağlam kalmamıştır. ABD'nin himayesinde palazlandırılan PKK, PYD, YPG terör örgütlerinin ve DEAŞ'ın sözde uzaklaştırılması, sorunun çözülmesi değil düğümlenmesi olacaktır." diye konuştu.

Aksakal, Topaloğlu ve beraberindekiler, toplantının ardından 2 bin 365 metre rakımlı Tahtalı Dağı'nı gezdi.

Necati Topaloğlu, Antalya, Aksakal, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 09:36 Kaynak: AA
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