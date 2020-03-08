Türk milletinin kahramanlık öyküsü izleyenleri duygulandırdı - Son Dakika
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Türk milletinin kahramanlık öyküsü izleyenleri duygulandırdı

7 saat önce

Türk milletinin kahramanlık öyküsü izleyenleri duygulandırdı Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin; "Çanakkale destanı ancak bu kadar güzel ifade edilirdi" Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen "Bu Topraklar İçin Çanakkale" dramatik tiyatro etkinliğinde duygu dolu anlar yaşandı.

Türk milletinin kahramanlık öyküsü izleyenleri duygulandırdı

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin;

"Çanakkale destanı ancak bu kadar güzel ifade edilirdi"

BİLECİK - Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen "Bu Topraklar İçin Çanakkale" dramatik tiyatro etkinliğinde duygu dolu anlar yaşandı.

Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen program ayakta alkışlandı. Slayt gösterisi eşliğinde Çanakkale Savaşının öncesi ve sonrası hakkında bilgilerin verildiği gösteride daha sonra Anadolu'da yaşanan durum sahneye yansıtıldı. Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin, sahnelenen gösteri sonunda Genel Sanat Yönetmeni Kerem Ahmet Arabacıoğlu, Dans Eğitmeni Kareograf Sebahat Bütüner ve oyunculara teşekkür ederek, çiçek takdim etti. Bilecik Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Ritim Dans Sanat Ogranizasyon işbirliğinde gerçekleştirilen gösteride 80 oyuncu yer aldı.


"Çanakkale destanı ancak bu kadar güzel ifade edilirdi"

Başkan Şahin, gösterdikleri performans dolayısıyla teşekkür ederek, 'Ben öncelikle kendim ve bütün katılımcılar adına sizlere bir kez daha teşekkür ediyor ve ayakta alkışlıyorum. Çanakkale destanı sahneye ancak bu kadar güzel yansıtılırdı. Belki de bu destan için sayfalarca kitap okumak veya araştırma yapmak bu kadar etkilemezdi. Bu duygu ve düşünceler ile bütün şehitlerimizi tekrar anıyorum" ifadelerini kullandı.

Genel Sanat Yönetmeni Arabacıoğlu da katılımcılara kendilerini yalnız bırakmadıkları için teşekkür ederken, katkıları dolayısıyla Başkan Şahin ve Halk Eğitim Müdürü Yıldız'a teşekkür etti.

Türk milletinin kahramanlık öyküsü izleyenleri duygulandırdı

Çanakkale, Bilecik, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 01:28 Kaynak: İHA
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