Türk Milletvekilinden Belçika'da Kadın Cinayetlerinin Araştırılması Talebi

Belçika'da Milletvekili Mahinur Özdemir, ülkede artan kadın cinayetlerinin araştırılarak, verilerin detaylı şekilde toplanmasını istedi.

Belçika'da Milletvekili Mahinur Özdemir, ülkede artan kadın cinayetlerinin araştırılarak, verilerin detaylı şekilde toplanmasını istedi.



Belçika'nın Brüksel Bölge Hükümeti'nin bağımsız Milletvekili Mahinur Özdemir, Belçika'daki kadın cinayetlerinin endişe verici olduğunu belirterek, Brüksel Bölge Hükümeti Fırsat Eşitliği Bakanı Bianca Debaets'e sorular yöneltti. Bakan Debaets, federal polis istatistiklerinde 2017'de Brüksel'de işlenen cinayetlerde cinsiyete göre bir ayrımın yapılmadığını belirtti. Bakan Debaets, kadın erkek arasındaki ayrımın yeterli olmadığını ve bu ayrım yapılmadan da bir kadının eşi veya eski bir eşi tarafından öldürülmesinin istatistiklere eklenemeyeceğini bildirdi.



Milletvekili Mahinur Özdemir, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu cinayetlerin istatistiğini hesaplayan kadın örgütleri dışında devlet nezdinde kesin rakamların bulunmadığı bu görüşmede ortaya çıkmıştır. Bakanın elinde basında yayımlanan rakamlar dışında bir verinin bulunmaması bence endişe verici" dedi.



"Kadın cinayetinin önüne geçilmelidir"



Farklı cinayet türleri arasında ayrım yapılmamasının çok büyük bir eksik olduğunu belirten Özdemir, "Bu konuda detaylı verilere ulaşamamak bu tarz cinayetlerin önüne geçilmesini engellemektedir. Çünkü alınması gereken tedbirleri sağlıklı bir şekilde alamıyorsunuz. Ayrıca kadın cinayetlerine dair veri toplama çalışmaları, kaynakları sınırlı olan ve kapasitelerini başka alanlarda daha verimli kullanabilecek olan derneklere bırakılmakta. Koruma ve güvenlikten sorumlu Brüksel Hükümeti Başkanı'nın emniyet müdürlüğü ile beraber hareket edip bu konuya çözüm getirmesi kadın cinayetlerine karşı mücadele konusunda önemli bir adım olacaktır" dedi.



Kadınlara şiddete karşı mücadele eden feminist platformu "Stop Féminicide"in verilerine göre 2018'de 33 kadın sırf kadın oldukları için katledildi. - BRÜKSEL

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