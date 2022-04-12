Türk Milli Bilgisayar Klavye Takımı, 11 madalyayla dünya şampiyonu oldu - Son Dakika
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Türk Milli Bilgisayar Klavye Takımı, 11 madalyayla dünya şampiyonu oldu

12.04.2022 13:45
Türk Milli Bilgisayar Klavye Takımı, 11 madalyayla dünya şampiyonu oldu

Türk Milli Bilgisayar Klavye Takımı, Birleşmiş Milletlere bağlı Uluslararası Bilgi İşlem ve İletişim Federasyonu (INTERSTENO) tarafından bu yıl 20'ncisi düzenlenen Dünya İnternet Klavye Şampiyonası finallerinde 24 madalyanın 11'ini kazanarak dünya şampiyonu olmayı başardı.

Türk Milli Bilgisayar Klavye Takımı, Birleşmiş Milletlere bağlı Uluslararası Bilgi İşlem ve İletişim Federasyonu (INTERSTENO) tarafından bu yıl 20'ncisi düzenlenen Dünya İnternet Klavye Şampiyonası finallerinde 24 madalyanın 11'ini kazanarak dünya şampiyonu olmayı başardı.

INTERSTENO Türk Grubu Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, finaller 20 ülkeden 995 yarışçının katılımıyla 28 Şubat-11 Nisan'da gerçekleştirildi.

Ana dil ve çok dilli (17 dil) ayrımıyla iki yarış türünde ve 4 yaş kategorisiyle yapılan 8 yarıştaki en iyi 3'er yarışçıya toplamda 24 madalya verildi. Türk Milli Bilgisayar Klavye Takımı, 2'si dünya rekoru, 3 şampiyonluk, 5 ikincilik, 3 üçüncülük olmak üzere 11 madalya kazanarak takım halinde bu yıl da dünya şampiyonu oldu.

Diğer 13 madalyanın 5'ini Çekya, 2'sini Japonya, 2'sini Rusya, 2'sini ABD, 1'ini Polonya, 1'ini de İtalya aldı.

"0-12 yaş küçükler" kategorisinde Afyonkarahisar Sandıklı Miralay Reşatbey İlkokulundan Berna Yılmaz, ana dil yarışında dakikada net 84 sözcük, "13-16 yaş" kategorisinde Afyonkarahisar Sandıklı Cumhuriyet Ortaokulundan Nisan Maya Tunçoğlu, ana dil yarışında kendisine ait rekoru tekrarlayarak dakikada net 135,4 sözcük, "13-16 yaş" kategorisinde yine Tunçoğlu, çok dilli yarışında toplamda 71 bin 715 vuruş yazarak kategorilerinin dünya şampiyonu oldu.

Madalya kazanan ve derece alan Türk Milli Bilgisayar Klavye Takımı, Hollanda'nın Maastricht kentinde 6-11 Ağustos'ta düzenlenecek Dünya Bilgisayar Klavye Şampiyonası'nda da Türkiye'yi temsil edecek.

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Kaynak: AA

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