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Türk milli değerlerine Rus gelinin eli değdi - Son Dakika

Türk milli değerlerine Rus gelinin eli değdi

31.01.2022 21:12

Türk milli değerlerine Rus gelinin eli değdi Özel gereksinimli çocuklar için okul duvarlarını resimlerle kapladı Çocuğu dersteyken koridorları çizimleriyle süsledi Rus grafik tasarımcısı Ekaterina Dunaeva: "Oğlum burada okumaya devam ederken, ben sürekli resimler çizeceğim" Eskişehir'de...

Türk milli değerlerine Rus gelinin eli değdi

Özel gereksinimli çocuklar için okul duvarlarını resimlerle kapladı

Çocuğu dersteyken koridorları çizimleriyle süsledi

Rus grafik tasarımcısı Ekaterina Dunaeva:

"Oğlum burada okumaya devam ederken, ben sürekli resimler çizeceğim"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de yaşayan Rusya uyruklu Ekaterina Dunaeva, çocuğunun gittiği okuldaki duvarlara Türk milli değerlerinin resimlerini çizdi.

Yaklaşık 7 yıl önce Eskişehir'e gelen Rus grafik tasarımcısı Ekaterina Dunaeva, otizmli çocuğunun eğitim gördüğü okulda farklı bir çalışmaya imza attı. Okul duvarlarına 3 buçuk yıl önce resimler çizmeye başlayan Dunaeva, yıllar boyunca yüzlerce resimle okul koridorlarını kapladı. Özel gereksinimli çocuklar için görsellerin önemli olduğuna değinen Dunaeva, çocuğunun okulu bitene kadar bütün duvarları resimle kaplamayı hedeflediğini belirtti. Rusya uyruklu Dunaeva ayrıca, okulun bir koridoruna ise Türk milli değerlerini aktardı. Yunus Emre, Nasrettin Hoca, Mehmet Akif Ersoy ve Keloğlan çizimlerinin yer aldığı alan, hem milli değerleri öğrenme sürecini kolaylaştırıyor hem de çocukları mutlu ediyor.

"Bilgi verici bir koridor olsun istedim"

Çizimleri gören çocukların çok mutlu olduklarını dile getiren Dunaeva, "Bu koridor kütüphaneye gidiyor. Duvarlara yazarları çizmek bana çok mantıklı geldi. Bilgi verici bir koridor olsun istedim. Nasrettin Hoca, Mehmet Akif Ersoy, Yunus Emre, Keloğlan ve yabancı yazarların resmi var. Çocuklar çok mutlu. Bazen ders arasında yardım ediyorlar. Ben 3 buçuk sene önce çizmeye başladım. Devamlı çiziyorum. Her hafta adım adım duvarları dolduruyorum. Bizim çocuklar özel olduğu için görsel önemli oluyor. Ona göre plan yaparak çiziyorum" dedi.

"Sabah okula girince resimler onları karşılıyor"

Ders aralarında çocuklarla resim hakkında sohbet ettiklerini söyleyen Rusyalı Dunaeva, "Çocuklar için çok değişik bir okul oldu. Her gün severek geliyorlar. Sabah okula girince resimler onları karşılıyor. Duvarlar rengarenk. Onlar beni görünce bambaşka şeyler düşünüyorlar. Benimle sohbet ediyorlar. Ne yapıyorum, ne çekiyorum bu çok önemli bir şey. Onlar çok özel çocuklar ama ders arasında resim konusunda benimle sohbet etmek, onlar için çok önemli oluyor. Okulda resimler olunca, çok daha güzel oluyor. Oğlum burada okumaya devam ederken, ben sürekli resimler çizeceğim. Yardım eden 200'de fazla kişi var. Hepsine çok teşekkür ediyorum çünkü onlar olmadan ben hiçbir şey yapamazdım" ifadelerini kullandı.

Türk milli değerlerine Rus gelinin eli değdi
Türk milli değerlerine Rus gelinin eli değdi
Türk milli değerlerine Rus gelinin eli değdi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Türk milli değerlerine Rus gelinin eli değdi - Son Dakika


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