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Türk Milli Takımı, 3 basamak yükseldi

6 saat önce

A Milli Futbol Takımı, FIFA'nın Kasım ayı dünya sıralamasında 3 basamak çıkarak 29'unculuğa yükseldi.

Türk Milli Takımı, 3 basamak yükseldi, System.String[]

A Milli Futbol Takımı, FIFA'nın Kasım ayı dünya sıralamasında 3 basamak çıkarak 29'unculuğa yükseldi.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda İzlanda ile 0-0 berabere kalan ve Andorra'yı 2-0 mağlup ederek finallere adını yazdıran ay-yıldızlılar, 1494 puana ulaştı ve 3 basamak çıkarak 29'uncu sıraya yerleşti. FIFA'nın internet sitesinden açıklanan Kasım ayı dünya sıralamasına göre; Belçika birinci, Fransa ikinci, Brezilya ise üçüncü sıradaki yerini korurken, bir basamak çıkan Hırvatistan 6'ncı, bir basamak düşen Portekiz ise 7'nci oldu. Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 19 Aralık'ta açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

Sıra Takım Puan Değişim

1 Belçika 1765 -

2 Fransa 1733 -

3 Brezilya 1712 -

4 İngiltere 1661 -

5 Uruguay 1645 -

6 Hırvatistan 1642 +1

7 Portekiz 1639 -1

8 İspanya 1636 -

9 Arjantin 1623 -

10 Kolombiya 1622 -


A Milli Futbol Takımı, Andorra, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 01:55 Kaynak: DHA
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