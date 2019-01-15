Türk mimar projelerini sanal gerçeklikle anlatıyor
1 saat önce
Mimarlık ofisi Urbanist Architecture müşterileri, "Urbanist 4D Gerçeklik" teknolojisiyle konutlarını bitmiş halindeki gibi dolaşabiliyor hatta ışıkları açıp kapatabiliyorlar.
Mimarlık ofisi Urbanist Architecture müşterileri, "Urbanist 4D Gerçeklik" teknolojisiyle konutlarını bitmiş halindeki gibi dolaşabiliyor hatta ışıkları açıp kapatabiliyorlar.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:24
TMSF Başkanı Muhiddin Gülal: Adnan Oktar'ın 86 Şirketini Tespit Ettik
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump Arasındaki Görüşme Sonrası Dolar Düşüşe Geçti
Ankara'da Su Fiyatlarına Yüzde 30'luk İndirim Yapıldı
Hazine Arazisi Üzerine Baraka Yapıp İmar Affından Yararlanmak İsteyen 2 Öğretmen Açığa Alındı