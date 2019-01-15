Son Dakika Haberleri: Türk mimar projelerini sanal gerçeklikle anlatıyor

Türk mimar projelerini sanal gerçeklikle anlatıyor

1 saat önce

Mimarlık ofisi Urbanist Architecture müşterileri, "Urbanist 4D Gerçeklik" teknolojisiyle konutlarını bitmiş halindeki gibi dolaşabiliyor hatta ışıkları açıp kapatabiliyorlar.

Türk mimar projelerini sanal gerçeklikle anlatıyor, System.String[]
Mimarlık ofisi Urbanist Architecture müşterileri, "Urbanist 4D Gerçeklik" teknolojisiyle konutlarını bitmiş halindeki gibi dolaşabiliyor hatta ışıkları açıp kapatabiliyorlar.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:24 

Ekonomi
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