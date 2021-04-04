Türk-Mısır İş Adamları Derneği Başkanı Ataseven, iki ülke arasındaki ticareti değerlendirdi Açıklaması

Türk- Mısır İş Adamları Derneği (TÜMİAD) Başkanı Atilla Ataseven, diplomatik ilişkilerin yeni dönemde iki ülke ticaretine olumlu yansıyacağını söyledi.

Ataseven, AA muhabirine, Türkiye ile Mısır arasındaki ticari ilişkileri değerlendirdi.

Derneğin 18 yıl önce Mısır'ın başkenti Kahire'de kurulduğunu anlatan Ataseven, Mısır ve Türkiye arasındaki ikili ticaret ilişkileri güçlendirmeye çalıştıklarını aktardı.

Ataseven, çoğu Mısırlı olmak üzere 733 şirketi temsil ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Mısır'a 3 milyar dolar civarında ihracatımız var. Türkiye-Mısır arasında 5 milyar dolarlık ticaret var. Bu rakamlar iki büyük ülke için oldukça yetersiz. Bunun 3-4 kata çıkacağını düşünüyoruz. Yeni anlaşmalar olursa bunu hızla artıracak güce sahibiz. Yaşanan son gelişmelerin psikolojik katkısı olacak. Gerekli anlaşmalar yapılırsa ticaret hacmini 10 milyar dolar ve üzerine çıkarabiliriz. Beklentilerimiz yüksek. Mısırlı ve Türk yetkililer, ticarete odaklanmamızı söylüyor. İki tarafla sürekli temas halindeyiz."

Türkiye'nin yardım teklifi Mısır'ı memnun etti

Türk iş insanlarının Mısır'da vize problemi yaşadığına işaret eden Ataseven, "Dernek olarak girişimde bulunduk, gerekli çalışmaların yapılacağı sözü verildi. Önümüzdeki dönem olumlu politik gelişmelerle ticaretin daha da kolaylaşacağını tahmin ediyoruz. Türkiye'nin Süveyş Kanalı'ndaki olayda Mısır'a yardım teklifi götüren ilk ülkelerden olması memnuniyetle karşılandı." dedi.

"Türkiye'nin savunma sanayisindeki başarısı Mısırlı yetkilileri de heyecanlandırıyor"

Ataseven, Mısır'ın jeopolitik önemine dikkati çekerek, Kuzey Afrika ülkesinin anlaşma zemini olan, Afrika ve Orta Doğu'ya da hitap eden kilit devlet özelliğinin altını çizdi.

Mısır ile Türkiye arasındaki ticaretin başında enerji sektörünün geldiğine belirten Ataseven, "Karşılıklı yakıt ithalatları önde geliyor. Petrol ve yan ürünleriyle demir-çelik sanayisi, ev eşyaları ve yedek parça gibi çok sayıda sektörde ticaretimiz var hatta ilişkili olmayan sektör yok. Katma değeri yüksek ürünleri satmak istiyoruz. Türkiye'nin savunma sanayisindeki başarısı Mısırlı yetkilileri de heyecanlandırıyor. Bu alanda yapılacak anlaşmalar ticarete de olumlu katkı sunacaktır. Mısır'da 2 milyar doların üzerinde direkt yatırımımız var. 100 binden fazla Mısırlı işçi fabrikalarımızda çalışıyor. Yan kuruluşlarla 1 milyondan fazla Mısırlı Türk firmalarının yatırımından ekmek yiyor. Mısırlı yetkililer, bunu artırmak için bizimle temas halindeler. Türk firmalara davet açık. Türk firmalarının yapıcı bir özelliği var." ifadelerini kullandı.

"Karşılıklı ziyaretlerin gerçekleştirilmesini hedefliyoruz"

MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka da salgın sürecinden önce Mısırlı iş adamlarını Konya'da ağırladıklarını, saha ziyareti ve ikili iş görüşmelerin ticarete olumlu yansıdığını anımsattı.

Konyalı sanayicilerin Mısır'ı önemsediğini vurgulayan Okka, "Ticari ilişkileri geliştirmek için TÜMİAD ile yol haritası belirledik. Konya sanayisinin yapısı dinamik olması önemli bir avantaj. Konya sanayisinin gelişimi de Mısır için uygulanabilecek bir model. Burada hem tecrübe paylaşımı hem de ticaretin artırılması amacıyla birlikteliğin geliştirilmesinde hem fikir olduk. Önümüzdeki süreçte Mısırlı iş adamları ile Konyalı iş adamlarının online görüşmelerinin ardından karşılıklı ziyaretlerin gerçekleştirilmesini hedefliyoruz." diye konuştu.

Okka, Konya'nın 180 ülkeye ihracat yaptığına ve geniş yelpazede üretim kabiliyetine sahip olduğuna işaret ederek, "Afrika ile Arap birliği ilişkileri bakımından Mısır, Konyalı sanayici ve iş adamları için fırsat. Hem iş birliği yapmak hem de Mısır'ın etki coğrafyasına açılmak bizim için önemli. Bundan sonra ticaretimizi ve kültürel ilişkilerimizi artırarak coğrafyalarımızdaki kadim medeniyetimizin devamını birlikte getireceğiz." dedi.