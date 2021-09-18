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Türk Mitolojisinde Yıldızlar ve Gök Cisimleri - Son Dakika

Türk Mitolojisinde Yıldızlar ve Gök Cisimleri

18.09.2021 11:53
Türk Mitolojisinde Yıldızlar ve Gök Cisimleri, System.String[]

Türk tarihinde gökyüzü ayrı bir önemi vardır.

Türk tarihinde gökyüzü ayrı bir önemi vardır. Eski Türklerde liderlerin 'Göktengri' tarafından seçildiğine inanılıyordu. Eski Türk destanlarında gökyüzü ile ilgili pek çok hikaye mevcuttur.

İslamiyet öncesi Türklerde Güneş'e "Kün," Ay'a "Ay," Merkür'e "Cüzen," Mars'a "Cetegey," Jüpiter'e "Tennir," Satürn'e ise "Keramv" adları verilmiştir. Ayrıca Türkler kendine bir burç sistemi getirmiştir. 36 ara burç, 12 ana burçluk bir sistem yapmışlardır.

Bu 36 ara burç 36 takım yıldızından gelmektedir.

Burçların adları ve özellikleri mevcuttu.

Toruk (21-31 Mart):  İdare sahibi, gururlu, lider, işini hayatı gibi sever, yönetici.

Hımmıy (1-10 Nisan):  İyimser, idealist, romantik, yaratıcı, hayallerinin gerçekleşmesi için ömür boyu çalışır.

Huttus (11-20 Nisan):  Hassas, mantıklı, dürüst, şerefli, adaletli, yönetici, kıskanç, önde olmayı seven.

Hunta (21-30 Nisan):  İnatçı, duygusal, kırgın, yaratıcı. İyimserlik ve karamsarlık aynı anda gözlenir.

Çolpancı (1-10 Mayıs):  Duygu tutsağı, önsezi yeteneği olan, dayanıklı, çocuk ruhlu, sadık, temiz kalpli.

Kölköl (11-21 Mayıs):  Enerji dolu, devamlı bilgi isteyen, aşkta şahane, önder, kahraman.

Çamay (22-31 Mayıs):  Fantezisi zengin, temiz ahlaklı, idealist, söz, yazı ve fikirde önder, çok taraflı, yetenekli.

Küylü (1-10 Haziran):  Düzeni sever, gururlu, kaderci, planlı, ağzı sıkı, yalanı ve ihaneti kabul etmez.

Kuşmuş (11-21 Haziran):  mantıklı, parlak, iyimser, gösterişçi, eleştirel, kaderci, mistik konulara meraklı, sanat ve edebiyata ilgi duyar.

Sezgek (22-30 Haziran):  Mızmız, tatlı dilli, içine kapanık, inatçı, intikamcı, yetenekli, önsezisi kuvvetli, yaratıcı.

Kuşdüger (1-11 Temmuz):  Duygularını mantıktan önde tutan, çocuk ruhlu, dengesiz, tembel, kararsız, karamsar, yetenekli.

Gondaray (12-22 Temmuz):  Hayalci, hafızası kuvvetli, geçmişe özlem duyan, his dünyası zengin, dürüst, müziği ve siyaseti seven.

Ötgür (23-31 Temmuz):  Gururlu, zeki, maddi problemleri büyüten, çekici.

Küsümmü (1-12 Ağustos):  İyi arkadaş, dedikoducu, önder, bir numara olmayı seven, maceracı.

Künlü (13-23 Ağustos):  Duygusal, hassas, gururlu, maceracı.

Sınçıma (24 Ağustos-1 Eylül):  Ekonomi, sanat ve edebiyata yetenekli, dürüst, insancıl, yaratıcı, otoriter.

Atçak (2-13 Eylül):  Fiziği düzgün, iyimser, depresyona yatkın, iradeli, şanslı, gururlu, hassas, gelenekçi.

Kıllı (14-23 Eylül):  Otoriter, gururlu, sabit fikirli, sert, zeki, duygusal, aşk hayatında utangaç, çekingen, yazarlığa yatkın.

Canakkı (24 Eylül-3 Ekim):  Nazik, hassas, sorumluluk ve vicdan sahibi, dürüst, kompleksli, gösterişçi, hayalci, dekoratörlüğe ve dikişe meraklı.

Ban (4-12 Ekim):  Duygusal, düzenli, enerji, kaderci, hümanist.

Cemiş (13-23 Ekim):  İyimser, dürüst, ahlaklı, mantıklı, eleştirel, altıncı hissi kuvvetli, şanslı, önder, filozof.

Batık (24 Ekim-1 Kasım):  Özgürlüğüne düşkün, diktatör, muammalı ruhlu, iki kutuplu, cesur, gaddar, mükemmel arkadaş, çekici, önder.

Hırtlı (2-12 Kasım):  Kararlı, gururlu, savaşçı, spora ve sanata düşkün.

Tutamış (13-22 Kasım):  Muhafazakar, fedakar, idealist, çapkın, çift karakterli, pragmatik.

Uslu (23 Kasım-2 Aralık):  Objektif, ilime meraklı, dengeli, hoşgörülü.

Kutas (3-12 Aralık):  Yetenekli, dengesiz, mistik, düşüncesiz, kararlı, anlaşılmaz, nazik, hassas, gururlu, kıskanç.

Tusanak (13-21 Aralık):  Güçlü karakterli, endişeli, şüpheli, şanslı, emir vermeyi seven, hareketli, tutumlu, gaddar.

Tutar (22 Aralık-1 Ocak):  İradeli, çalışkan, kahraman. Arkadaşı az olur, zaman zaman yersiz küser, hayatının son kısmında rahat eder.

Beçel (2-12 Ocak):  Kırgın, kızgın, ısrarlı, öfkeli, intikamcı, karamsar.

Pırsıuay (13-20 Ocak):  Mantıklı, eleştirel, tartışmayı seven, duygusal, sadık, özgür düşünceli, gururlu. Uzun yaşar.

Balauz (21 Ocak-1 Şubat):  Gaddar, deha, önder, müzik ve dansa yetenekli.

Cantay (2-10 Şubat):  Titiz, realist, estetiğe meraklı, astronomiye ilgili, yenilikleri sever, kimi zaman hareketli, kimi zaman rahatına düşkündür.

Ergür (11-18 Şubat):  Duygusal, hayalci, önder, ufku açık, mistik konulara meraklı, karamsar, yaratıcı.

Sönegey (18-28 (29) Şubat):  Şair, sanatçı, dengesiz, çekici, kararsız, aşk hayatı hareketli, kurnaz, nazik, duygusal.

Cannan (1-9 Mart):  İyi yürekli, baskıcı, tatlı dilli, zarif, idealist, otoriter, hüzünlü, hayalci.

Şatık (10-20 Mart):  Huzursuz, gururlu, sanatçı, özgür, depresyona ve sinir hastalıklarına yatkın.

Uygurların 'Mani' dinini kabul etmesiyle Güneş ayrı bir döneme sahip olmuştur. Hayat güneş ile başlıyordu Güneş batışıyla her şey bitiyordu. Türklerde "Güneş-Ana" ve "Ay-Baba" gibi isimler verilmiştir.

EN ÖNEMLİ YILDIZ, KUTUP YILDIZI

Bu isimler destanlara ve mitolojik hikayelere konu almışlardır.

Altay destanlarında güneşin oluşunu şu şekil anlatılmıştır;

"Ne ay, ne güneş varmış, insanlar uçarlarmış,

"Uçanlar ısı verir, ışıklar saçarlarmış.

"Nasıl olmuşsa birgün, bir insan hastalanmış,

"Tanrı bir şey göndermiş göğün içinde yanmış.

"Aynaya benzer şeyler, büyümüş büyümüşler,

"Onların ışıkları, gökleri bürümüşler.

"Bunlar göklerde yanan, ayla güneş olmuşlar,

"Yeryüzünde yaşayan, insana eş olmuşlar."

Yıldızlar, Türk takvimi oluşturmakta temel taşı olmuşlardır. Günlük yaşamlarını (işlerini yapma, akına çıkma, yola çıkış saatleri) yıldızların hareketlerine göre yapmışlardır.

Türk kavimlerinde en önemli yıldız 'Kutup Yıldızı'ydı. Kutup yıldızına 'Demirkazık' ismini vermişlerdi. Türk mitolojisinde kutup yıldızı parlaklığın sembolüydü. Oğuz Kağan destanında Kutup Yıldızı "Oğuz Han bir gün bir yerde Tanrıya dua ediyor ve yalvarıyormuş. Tam bu sırada, etrafı birden bir karanlık basmış ve gökten, Ay'dan da, Güneş'ten de, parlak bir ışık inmiş. Işığın içinde güzel bir kız oturuyor ve başındaki bir taç da, parıl parıl parlıyormuş. Taç o kadar parlakmış ki, parlaklığı tıpkı Kutup yıldızının, yani Altın Kazık'ı andırıyormuş"  şeklinde geçer.

Eski Türk'lerde gökyüzü bizi kaplayan bir çadır gibiydi.

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Türk Mitolojisinde Yıldızlar ve Gök Cisimleri

Aralık, Eylül, Mart, Türk, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Space Mag Türkiye

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