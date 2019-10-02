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Türk mitolojisinin canavarları bu sergide

1 saat önce

Sanatçı Aslı Ekim'in 'Gece Gezenler' isimli resim sergisi Trump Art Gallery'de (TAG) sanatseverlerle buluştu.

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Sanatçı Aslı Ekim'in 'Gece Gezenler' isimli resim sergisi Trump Art Gallery'de (TAG) sanatseverlerle buluştu. Türk mitolojisinin canavarlarını konu alan ve Bir ay boyunca devam edecek sergide sanatçının 35'e yakın eseri yer alacak.

Trump Art Gallery, 01 – 31 Ekim tarihleri arasında sanatçı Aslı Ekim'in 'Gece Gezenler' adlı kişisel resim sergisine ev sahipliği yapacak. Aslı Ekim'in Türk mitolojisinin canavarları üzerine yaptığı uzun soluklu araştırmalar üzerine kurulu olan sergide 35'e yakın eser sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Eserlerinde türlü felaket ve olağanüstü durumları açıklayan hikayeleri yansıtan sanatçı, "Şamanların karşı koymak için ayinler düzenlediği bu yaratıklar kaybolmaların, gülmekten ölmelerin, pis kokuların, talihin ve talihsizliklerin nedenidir. Gece ve ay çökünce gölgelere karışan, göze görünen bu canavarlar; havada, karada, yerin dokuz kat altında korkularımızı hissederler. Tüm bunları Güzel Hüma, çok bilinen Gulyabani, göl kenarını bekleyen Kayış Baldır, kafa karıştıran Kiştey'in öykülerini anlatan semboller eşliğinde yağlı boya, akrilik ve çeşitli tekniklerle resmettim" diyor.

Sanatçı, aslında bu yaratıkların dünyadaki dengeyi sağladığını, insanlara doğru yolu gösterdiğini, tanrılara inanmak ve ibadet için kötü rolü üstlendiklerini ancak yanlış anlaşılan yaratıklar oldukları için acı çektiklerini ve herkes gibi varoluş amaçlarını yerine getirdiklerini belirtiyor.

Küratörlüğünü Kenan Bahadır Derre'nin üstlendiği 'Gece Gezenler' adlı sergi, 31 Ekim 2019 tarihine kadar Trump Art Gallery'de ziyaret edilebilir.


- İstanbul
Donald Trump, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 01:36 Kaynak: DHA
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