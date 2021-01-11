Türk mobilya sektörü 2021'de ABD pazarına odaklanacak - Son Dakika

Türk mobilya sektörü 2021'de ABD pazarına odaklanacak

11.01.2021 12:45

Mobilya Dernekleri Federasyonu Başkanı Ahmet Güleç, geçen yıl Türkiye'den ABD'ye 283 milyon dolarlık mobilya ürünü ihraç edildiğini belirterek "Hedefimiz bu sene de ABD'ye en az yüzde 30 ihracatımızı artırmak olacak.

Mobilya Dernekleri Federasyonu Başkanı Ahmet Güleç, geçen yıl Türkiye'den ABD'ye 283 milyon dolarlık mobilya ürünü ihraç edildiğini belirterek "Hedefimiz bu sene de ABD'ye en az yüzde 30 ihracatımızı artırmak olacak." dedi.

İstanbul Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliğinin de başkanlığını yürüten Güleç, AA muhabirine, Türkiye mobilya sektörünün son 20 yılda özellikle tasarım ve kalitede dünya ticaretinde kendinden söz ettirdiğini söyledi.

Türk mobilya üreticilerinin büyük bir başarıya imza attığını belirten Güleç, "Bu süre zarfında dünya ihracat sıralamasında 23'üncü sıradayken, 2019 yılında dünyanın ilk 8 büyük ihracatçı arasına yükseldik. 2019 yılında da dünyada ihracatını en çok artıran ülke unvanını elde ettik." diye konuştu.

Güleç, Çin'in dünyanın en büyük mobilya üreticisi ve ihracatçısı konumunda olduğunu aktardı.

Dünyada mobilyanın yüzde 51'inin ABD, Kanada, İsveç, İtalya, Almanya, Fransa, İngiltere'nin de aralarında olduğu gelişmiş ülkeler tarafından üretildiğini belirten Güleç, "Dünyada mobilyada rekabet etmek için bir hikayenizin olması gerekiyor. Türk mobilyasının da bir hikayesi var. Hikayesi kesinlikle kalite, tasarım ve üretim üzerine kurulmuş çünkü Türkiye üretici bir ülke. Rakip ülkelerimize baktığımız zaman bazıları üretici değil, büyük ihracatçı. Bizden önce ihracata başlamış ama üretici olmadığı için bir eksiklik hissediyor. Türkiye'nin mobilya üretimini tasarımla sürekli geliştirmesi aslında bu başarının temel faktörü." değerlendirmesinde bulundu.

"Önemli olan katma değerli ürün satmak"

Güleç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Çin'den yayıldığını hatırlatarak bu sürecin tanıtım ve dijital dünyada daha fazla müşteriye ulaşmak anlamında Türk mobilyası için bir fırsat olduğunu vurguladı.

Türk mobilya sektörünün büyük pazarlarda yükselen bir trende sahip olduğunu dile getiren Güleç, salgının etkilerine rağmen geçen yıl ABD'ye ihracatı 2019'a göre yüzde 15'ten fazla artırdıklarını bildirdi.

Ahmet Güleç, ABD'ye ihracatta kısa sürede 1 milyar doları aşmayı hedeflediklerini belirterek şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın önem verdiği (yurt dışındaki) 'Lojistik Merkezleri Projesi' buna çok büyük bir destek olacak. İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçılar Birliği olarak, ABD'deki tasarım merkezlerinde merkezler açarak, orada Türk mobilyasının tanıtımına yönelik faaliyetler yürüteceğiz çünkü sadece ürün satmak bir şey ifade etmiyor. Önemli olan katma değerli ürün satmak. Bunu tasarımla da güçlendirmemiz gerekiyor ve Türk mobilyasının aslında Türkiye'nin bir mobilya ülkesi olduğunu, Türk mobilyasının tasarıma, kaliteye dayandığını, dünyaya anlatmamız gerekiyor."

Güleç, son teknolojiyi kullanan Türkiye mobilya sektörünün tanıtıma daha çok önem vermesi gerektiğini belirtti.

Pazarda daha da derinleşme fırsatlarının olduğunu ifade eden Güleç, "Bunu da inşallah 2021 ile beraber ABD'ye çok daha fazla ihracat yaparak göstereceğiz. Hedefimiz bu sene de ABD'ye en az yüzde 30 ihracatımızı artırmak olacak." diye konuştu.

Türk mobilyacısının 2021'de ABD pazarına odaklanacağını vurgulayan Güleç, sözlerini şöyle tamamladı:

"5 yıl önce ABD'ye 15-20 milyon dolar ihracat yapıyorduk, bugün 200 milyon doları aştık. 2020'de ABD'ye 283 milyon dolar ihracat yaptık, pandemiye rağmen ihracatı artırdık. Demek ki ABD'ye çok daha fazla ürün yapabiliriz çünkü dünyanın en büyük müşterisi. Dünyanın en büyük müşterisine çok daha fazla mobilya satmak için fırsatımız var. Daha fazla çalışarak inşallah bu hedefi yakalayacağız."

Türk mobilya sektörü 2021'de ABD pazarına odaklanacak
Türk mobilya sektörü 2021'de ABD pazarına odaklanacak
Türk mobilya sektörü 2021'de ABD pazarına odaklanacak
Türk mobilya sektörü 2021'de ABD pazarına odaklanacak

Amerika Birleşik Devletleri, İhracat, Türkiye, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türk mobilya sektörü 2021'de ABD pazarına odaklanacak - Son Dakika Ekonomi


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