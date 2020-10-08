Türk mobilya sektörü bu yıl 4 milyar dolar ihracatla 2019'u geçmeyi hedefliyor - BURSA - Son Dakika

Türk mobilya sektörü bu yıl 4 milyar dolar ihracatla 2019'u geçmeyi hedefliyor - BURSA

08.10.2020 11:03

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güleç, mobilya ihracatında bu yıl 4 milyar dolar ihracat hedeflediklerini bildirdi.

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güleç, mobilya ihracatında bu yıl 4 milyar dolar ihracat hedeflediklerini bildirdi.

İstanbul Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı da olan Güleç, AA muhabirine, mobilya sektöründe hem üretim hem de ihracat rakamlarının çok iyi olduğunu söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde sektördeki firmaların 3 ay çalışamadığını hatırlatan Güleç, bu süreçte üyelere dijital pazarlamanın çok önemli olduğunu, müşterilerle irtibatın kesilmemesi gerektiğini ve bunların Türkiye için yeni fırsatlar olacağını anlattıklarını belirtti.

Türkiye'nin, mobilya dış satımında 20 yıldır dünyada kendinden söz ettiren bir ülke olduğuna dikkati çeken Güleç, "Biz 2000 yılında 160 milyon dolar mobilya ihracatı yaparken 2019 yılında 3,5 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Bu süre zarfında da 6 basamak birden yükselerek dünyada 8 ihracatçı ülke arasına girdik. Hedefimiz bu kadar değil. Hedefimiz dünyada ilk 5 ihracatçı ülke arasına girmek." dedi.

Güleç, sektörün 2020'ye iyi bir başlangıç yaptığını anlatarak, ihracat bakımından ocak ve şubat aylarını güzel kapattıklarını dile getirdi.

Marttan itibaren 3 aylık dönemde adeta dünyanın kapandığını, dolayısıyla bu süreçte gümrük kapıları da açık olmadığından üretim yapamadıklarını, siparişleri teslim edemediklerini ifade eden Güleç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Haziran ayına yeni bir ivmeyle başladık. Haziran ayından itibaren ihracatımız her ay artıyor. Eylül ayında da geçen senenin eylül aynı göre ihracatımızı yüzde 13,5 artıran bir sektör olduk. Bununla da gururluyuz. İhracatımızı artırmaya devam edeceğiz. Bu artışı yıl sonuna kadar sürdürmeyi planlıyoruz. Sene sonu hedefimiz 4 milyar dolar. Pandemiye rağmen ihracatımızı 2019'dan daha fazla artıracağız. Biz durduk ama bu süreçte dünya da durdu. 9 aylık rakamlara bakıldığında da geçen yılın 9 ayına göre ihracatımızı artıran bir sektör olduk."

Yeni pazar "Avustralya kıtası"

Güleç, Türkiye'nin 180 ülkeye mobilya ihracatı yapan bir sektör olduğuna işaret etti.

2000 yılında ihracat sıralamasında dünyada 23'üncü olan Türk mobilya sektörünün bugün 8'inciliğe yükseldiğini bildiren Güleç, sürekli yeni pazar arayışında olduklarını aktardı.

Ahmet Güleç, şunları kaydetti:

"Allah'a şükürler olsun ki her ülkede ihracat pazarlarımız artıyor. Tabii ki bazı ülkelerle sorunlarımız var. Bazı ülkelerin gümrük mevzuatları ve ithal ikameci politikaları bizim sektörümüzü etkiliyor ama biz hep yeni pazarlar arıyoruz. 14-16 Ekim tarihlerinde İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği olarak Avustralya'ya sanal ticaret heyeti düzenliyoruz ve Avustralya kıtasından çok büyük bir talep var. Yeni pazarları da keşfetmemiz lazım. Yeni pazar demek daha katma değer demek. Yeni pazarlara giren, tasarım ve inovasyona yönelen firmalarımız daha iyi ihracat yapıyor. Mobilya sektöründe özellikle yan sanayi ve ham madde konusuna ağırlık vermemiz lazım. Tedarikçi firmalarımız sektörle iş birliği yapmalı. Sektörde verimliliğe önem verelim. Her zaman işler iyi, zam yapalım anlayışı doğru değil. Verimlilik çok önemli. Firmalarımız ölçeklerini ve kendilerini büyütsün, talep varken arzlarını da artırsın, dünya pazarından hep beraber pay alalım."

Türk mobilya sektörü bu yıl 4 milyar dolar ihracatla 2019'u geçmeyi hedefliyor - BURSA
Türk mobilya sektörü bu yıl 4 milyar dolar ihracatla 2019'u geçmeyi hedefliyor - BURSA
Türk mobilya sektörü bu yıl 4 milyar dolar ihracatla 2019'u geçmeyi hedefliyor - BURSA
Türk mobilya sektörü bu yıl 4 milyar dolar ihracatla 2019'u geçmeyi hedefliyor - BURSA

Ahmet Güleç, Murat Erat, İhracat, Türk, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türk mobilya sektörü bu yıl 4 milyar dolar ihracatla 2019'u geçmeyi hedefliyor - BURSA - Son Dakika Ekonomi

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