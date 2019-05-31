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Türk mobilyası coğrafi pazar atılımında

59 dakika önce

İSTANBUL(AA) - İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, 2019'da geçen yıla göre yüzde 20 büyüme ve 6 milyar dolar ihracat rakamına ulaşmayı hedeflediklerini belirtirken hedef pazarlarda agresif bir atılım yapacaklarını kaydetti.

Türk mobilyası coğrafi pazar atılımında, System.String[]
İSTANBUL(AA) - İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, 2019'da geçen yıla göre yüzde 20 büyüme ve 6 milyar dolar ihracat rakamına ulaşmayı hedeflediklerini belirtirken hedef pazarlarda agresif bir atılım yapacaklarını kaydetti.
Türkiye İhracatçılar Birliği'nden (TİM) yapılan açıklamaya göre, son dönemde gerek gelişmiş pazarlara artan ihracat verileri gerekse katma değerli ürün artışı, sektörün bu noktaya gelmesinde önemli görev üstlendi. ABD, Çin ve Hindistan'a yoğunlaşan sektörün ana hedefi dünya genelinde Türk mobilyası algısını yaymak. Bugün Türkiye ABD'ye 100 milyon dolar, Çin'e ise 30 milyon dolara yakın ihracat gerçekleştiriyor. Sektörün iki ülke için 2023 hedefi ise 1'er milyar dolar.
2018 yılı verilerine göre sektörün önde gelen pazarlarını Irak, İran, Birleşik Krallık, S. Arabistan, İsrail, Almanya, Libya, Gürcistan, Azerbaycan, Mısır, Bulgaristan ve ABD oluşturuyor. Mobilya sektörü 2018 yılı sonu itibarıyla 179 ayrı bölgeye ihracat gerçekleştirdi.
Özellikle, Çin, ABD, Hindistan, nüfusları, yükselen tüketim ve ithalat alışkanlıklarıyla Türk mobilya sektörünün hedef pazarları arasında. Ayrıca İran ve Rusya'da yaşanan daralmayı telafi etmek, Kuzey ve Sahraaltı Afrika'da büyümek; İspanya, Hollanda gibi alım gücü yüksek AB pazarlarında derinleşmek sektörün öncelikleri olarak tanımlanıyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, 2019 yılında geçen yıla göre yüzde 20 büyüme ve 6 milyar dolar ihracat rakamına ulaşmayı hedeflediklerini belirterek Yeni Ekonomi Programı (YEP) doğrultusunda 2019'da hedeflenen 182 milyar dolar ihracata sektörün yüzde 3,2 katkı sağlamasını öngördüklerini kaydetti.
"Sektör olarak bizim hedefimiz; Afrika, Latin Amerika pazarlarının yanında Çin, ABD, İspanya ve Hollanda pazarlarında ihracatımızı yüzde 30-40 düzeyinde artırmak" yorumunu yapan Güleç şunlara dikkati çekti:
"Geleneksel ve alım gücü yüksek pazarlarımız olan Almanya, Birleşik Krallık, Fransa, S.Arabistan, Irak gibi pazarlarda ise kayıp yaşamaksızın ihracatın arttırılmasının ve Rusya, İran gibi çeşitli sebeplerle girilemeyen ya da düşüş yaşanan pazarlarda hızla etkinlik kazanılması temel hedefimiz. Aslında bu yıl da ihracatta kg başına değerin artırılması Ar-Ge, tasarım ve dijital üretim ve pazarlama imkanından yararlanılması ana başlıklarımız olacak.
Bu hedef ve beklentilere ulaşmak amacıyla 2019 yılında sektör fuarlarına daha çok firma ile katılmak, hedef pazarlara yönelik daha agresif tanıtım politikası uygulamak, sayıları 43 olan mobilya ve kağıt ürünleri Ar-Ge ve tasarım merkezi sayısını 60-70'e yükseltmek ve firmalarımızın bakanlığın da öncülük ettiği teşviklerin ve ihracat süreçlerinin tek noktadan ve dijital mecrada gerçekleştirilmesine daha çok entegre edilmesini sağlanarak beklentilere yaklaşılacaktır"
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 03:06 Kaynak: AA
Amerika Birleşik Devletleri, İhracat, Ekonomi
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