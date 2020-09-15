Türk mobilyası dev fuarda birleşecek

Türkiye'nin en büyük uluslararası mobilya fuar organizasyonu olarak bu yıl tek çatı altında birleşen Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı, 26-31 Ocak 2021'de eş zamanlı olarak İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi ile Yeşilköy İstanbul Fuar Merkezi'nde yapılacak.

Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği'nden (MOSDER) yapılan açıklamaya göre, MOSDER'in de katkılarıyla MOS Fuarcılık tarafından düzenlenecek organizasyon, 120 bin metrekare alanda hayata geçirilecek ve 500'den fazla katılımcı firmaya da ev sahipliği yapacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Balcı, 2021'in ocak ayında gerçekleşecek büyük buluşma için katılımcı markaların şimdiden hummalı bir çalışma içerisinde olduklarını belirterek, dernek olarak 60 üye firma ile fuara katılacaklarını bildirdi.

"ABD ile Çin arasındaki gerginlik ABD'nin gözünü Türk mobilyasına çevirdi"

Balcı, şunları kaydetti:

"Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ilk şoku hızla atlatan mobilya sektörümüz, ulaşmak istediğimiz hedefler doğrultusunda daha da güçlenerek yoluna devam edecek. Bu sene MOS Fuarcılık organizasyonu ile tüm mobilya sektörünü tek çatı altında toplayacak olan Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı, Türk mobilya sanayimize dünya arenasında, yeni pazarlara ulaşma noktasında da bir fırsat ortamı oluşturacak. Üretim gücü çok yüksek olan mobilya sanayimiz, bugün dünyanın en iyi 13'üncü üretici ülkesi konumunda yer alırken, en çok ihracat yapan 12'nci ülke olarak da dünyadaki pek çok rakibinin önüne geçiyor. Koronavirüs nedeniyle Çin'den mobilya alımları azalırken, ABD ile Çin arasındaki ticari gerginlik ABD'nin gözünü Türk mobilyasına çevirmesini sağladı. Bu tabloya göre yılın ilk 8 ayında Amerika'ya ihracatımız yüzde 6 seviyesinde artış gösterdi. İki ülke arasında yaşanan krizi kendi ülkemiz adına fırsata çevirmeyi başardık.

Mobilya üretimi yapan öncü firmaların ve mobilya sektörünün vizyonunu genişletmek ana hedefimizdir. Mobilya sanayisinin, gelişmesi ve sektör haline gelmesi için mobilya üreticileri, yan sanayicisi, ithalatçısı ve perakendecileri ile gerekli olan iş birliğini ortaya koyup aynı zamanda sektörün önde gelen dernekleri ile sektör ihtiyaçlarını, çözümlerini kamu yönetimi ile paylaşarak sağlıklı kararlar alınmasını ve uygulanmasını sağlamaktayız. MOSDER'in önceliği her zaman mobilya sektörünü bir arada tutmak, birleştirmek ve tek vücut yapmaktır. Bu nedenle bu sene gerçekleşecek mobilya fuarında Türk mobilyası, dünyaya kendi gücünü gösterirken, sektörümüz adına da birlik ve beraberlik mesajı vereceğiz."