Türk moda tasarımları New York'ta göz kamaştırdı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Türk moda tasarımları New York'ta göz kamaştırdı - Son Dakika Ekonomi

Türk moda tasarımları New York'ta göz kamaştırdı

6 saat önce

Türk moda tasarımcıları New York Fashion Week kapsamında gerçekleşen 'Turkish Designers' defilesinde 2020-2021 Sonbahar Kış koleksiyonlarını tanıttı.

Türk moda tasarımları New York'ta göz kamaştırdı, System.String[]

Türk moda tasarımcıları New York Fashion Week kapsamında gerçekleşen 'Turkish Designers' defilesinde 2020-2021 Sonbahar Kış koleksiyonlarını tanıttı.


Ticaret Bakanlığı desteğiyle Türkiye Tanıtım Grubu iş birliğiyle New York Fashion Week kapsamında gerçekleşen 'Turkish Designers' defilesinde Türk Moda tasarımcıları; Aslı Filinta, Deniz&Begüm Berdan (DBBERDAN), Hakan Akkaya, Simay Bülbül 2020- 2021 Sonbahar Kış koleksiyonlarını, önceki akşam Spring Studios'ta tanıttı.


Türk tasarımları ve yüzde yüz Türk kumaşlarıyla 4 ayrı Türk tasarımcı tarafından şekillenen Turkish Designers defilesine uluslararası medya kuruluşları da büyük ilgi gösterdi.


Türk modasının temsil edilmesinin önemine dikkat çeken 4 Türk tasarımcı; Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TİM Başkanı İsmail Gülle ve Türkiye Tanıtım Grubu Yönetim Kuruluna teşekkür ettiler.


İsmail Gülle: "Türk tasarımları yüzde yüz Türk kumaşıyla dünya podyumlarında göğsümüzü kabartıyor"


Genç modacılar ve Türk Tekstili için bu tür etkinliklere katılımının önemli bir motivasyon kaynağı olduğuna dikkat çeken Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Türkiye Tanıtım Grubu Başkanı İsmail Gülle ise yaptığı değerlendirmede "Dünyanın sayılı moda merkezlerinden New York'ta Türk tasarımlarını yüzde yüz Türk kumaşlarıyla dünya podyumlarına taşıyan Türk tasarımcılarımız Aslı Filinta, Deniz&Begüm Berdan (DBBERDAN), Hakan Akkaya,Simay Bülbül'e teşekkür ediyoruz" dedi.


Defileyi Amerikalı ünlü şarkıcı Cyn Santana ve ünlü Top Model Afiya Bennett ön sıralardan izledi. Ayrıca Hakan Akkaya Koleksiyon tanıtımında Deva East podyuma çıkarken DB Berdan koleksiyon tanıtımında ise Ünlü Amerikalı şarkıcı Lil Mama podyuma çıktı. - İSTANBUL

New York, Moda, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:53 Kaynak: İHA
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