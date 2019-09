Türk modacı londra'da kadın ve doğa koleksiyonuyla beğeni topladı

Daha önce eski Türk perdelerinden diktiği kıyafetlerle İngiltere 'de ödül kazanan modacı Tuncer Tonun, bu defa 'doğa' temalı koleksiyonuyla Londra 'da dikkat çekti.





Tuncer Tonun 'Londra Moda Haftası kapsamında düzenlenen Fashions Finest moda gösterisinde 'The Birth of The Goddness' (Tanrıça'nın Doğumu) koleksiyonuyla büyük beğeni topladı.





Londra'daki Congress Centre'da düzenlenen defilede, genç modacı yeşil ve toprak tonlarının hakim olduğu bir koleksiyon hazırladı.





11 parça kıyafetin sergilendiği koleksiyonunda, başarılı modacı burçak başakları ve kuru ağaçlar da kullandı. Müzik olarak doğadaki su ve kuş seslerinin kullanıldığı defilede, Ney ezgileri de dikkat çekti. Genç modacı, modellerin başlarındaki sarıklar ile de Mevlana esintilerini yaşatmak istediğini ifade etti.





Kıyafetleri tasarlarken Amazon'daki yangınların devam ettiğini ve bunun kendisini çok etkilediğini dile getiren Tonun, tasarımlarını çizerken kadın ve doğadan esinlendiğini söyledi.