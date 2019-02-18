Son Dakika Haberleri: Türk Modacının Tasarımlarını Ünlü Mankenler Tanıttı

Türk Modacının Tasarımlarını Ünlü Mankenler Tanıttı

1 saat önce

İNGİLTERE'de Thames nehri kenarında Londra'nın nezih caz ve fine dining restoranlarından Jazzgir'de yapılan defilede Vakko'nun baş tasarımcılığından sonra kendi markasını kuran Çiğdem Akın'ın Obsidyen isimli 26 adet parçadan oluşan koleksiyonu tanıtıldı.

Türk Modacının Tasarımlarını Ünlü Mankenler Tanıttı, System.String[]
İNGİLTERE'de Thames nehri kenarında Londra'nın nezih caz ve fine dining restoranlarından Jazzgir'de yapılan defilede Vakko'nun baş tasarımcılığından sonra kendi markasını kuran Çiğdem Akın'ın Obsidyen isimli 26 adet parçadan oluşan koleksiyonu tanıtıldı.

Modacının, Millennials Kadını (Milenyumdan önce doğan) için tasarladığı kıyafetleri ünlü mankenler tanıttı.

Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin, X Factor finalisti Chloe Jasmine, 2018 İngiltere mankenler birincisi Ina Nica ve bir çok uluslararası top modelden oluşan 12 mankenin podyuma çıktığı defilenin açılışını Selin Aşar modern dans gösterisi ile yaptı.

CAZ EŞLİĞİNDE MANKENLER GEÇİDİ

Londra Büyükelçiliği, Türk- İngiliz Ticaret ve Sanayi Odası tarafından da desteklenen defileyi, bir çok Türk, İngiliz iş insanı ve moda dünyasından ünlü isimler izledi. X Factor finalisti Chloe Jasmine de defile sırasında caz parçaları söyledi. Defileden elde edilen gelir yetişkin eğitimine büyük katkıları olan ve işsizlikle savaşan Lifetime Learning Vakfı'na bağışlandı.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 12:55 

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