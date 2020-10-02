Türk modası Beyaz Saray'da - Son Dakika

Türk modası Beyaz Saray'da

Beyaz Saray'da düzenlenen Cumhuriyetçilerin Ulusal Kongresinde Ivanka Trump'ın kızı Arabella'nın Türk çini motiflerinden esinlenerek hazırlanan kıyafet Türkiye'de dikildi.

Türk modası Beyaz Saray'da, System.String[]

Beyaz Saray'da düzenlenen Cumhuriyetçilerin Ulusal Kongresinde Ivanka Trump'ın kızı Arabella'nın Türk çini motiflerinden esinlenerek hazırlanan kıyafet Türkiye'de dikildi.

Sorci and Fofa'nın kurucusu Burcu Akdarı Toprak, Beyaz Saray'da düzenlenen Cumhuriyetçilerin Ulusal Kongresinde Ivanka Trump'ın kızı Arabella'nın Türk çini motiflerinden esinlenerek hazırladıkları özel tasarımı giydiğini söyledi. Toprak, "Trump ailesi için böylesi önemli bir günde kıyafetimizin tercih edilmesi markamız kadar Türk moda endüstrisi için de gurur vericidir" dedi.

Türkiye'nin çocuk ve kadına hitap eden lüks tasarım markası dünya çapındaki pek çok ünlü ailenin gardırobunun ardından ABD'de Beyaz Saray'a da girdi. Markanın kurucularından Burcu Akdarı Toprak, ABD Başkanı Donald Trump'ın ailesinin de markalarını tercih eden ünlüler kervanına katıldığını söyledi.

Burcu Akdarı Toprak, ABD Başkanı Trump'ın kızı İvanka Trump'ın internet üzerinden alışveriş yaptığını anlatan Toprak şöyle devam etti: "İvanka Trump, online olarak yaptığı alışverişle kızı Arabella'ya, Türk çini motiflerinden esinlenerek tasarladığımız mavi beyaz elbiseyi aldı. Beyaz Saray'da düzenlenen Cumhuriyetçilerin Ulusal Kongresi'nde Trump ailesi toplu fotoğraf verdi. Bu aile fotoğrafında Ivanka Trump'ın kızı Arabella bu özel tasarımımızı giydi. Trump ailesi için böylesi önemli bir günde bizim tasarımımızın tercih edilmesini markamız kadar Türk moda endüstrisi için de gurur verici bir olay olarak değerlendiriyoruz."

Formula 1'in eski patronu Bernie Ecclestone'un kızı Tamara Ecclestone'un da kızı Sofia'nın doğum gününde yine özel tasarımlarından birini giydiğini hatırlatan Burcu Akdarı Toprak, cemiyet hayatının ünlüleri ve influencerlar tarafından çokça tercih edildiklerini sözlerine ekledi. - BURSA

Türk modası Beyaz Saray'da
Türk modası Beyaz Saray'da
Türk modası Beyaz Saray'da
Türk modası Beyaz Saray'da

Donald Trump, Beyaz Saray, Türkiye, Türk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 15:44 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türk modası Beyaz Saray'da - Son Dakika

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