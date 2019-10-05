Türk-Moğol ilişkileri İKÇÜ'de tartışıldı

"Katip Çelebi İzmir Türkoloji Buluşmaları Çalıştayı 1", İzmir Katip Çelebi Üniversitesinde (İKÇÜ) yapıldı.

İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda Türk-Moğol diplomatik ilişkilerinin 50. yılı nedeniyle düzenlenen çalıştayın açılış programında yaptığı konuşmada, Moğolistan Devlet Üniversitesi ile özellikle Türkoloji alanında önemli iş birliklerine imza attıklarını belirtti.

İş birliği ve ortaklık protokolleri kapsamında Moğolistan Devlet Üniversitesi Türkoloji Anabilim Dalına kayıt yaptıran öğrencilerin tam burslu olarak birer yıl süreyle İKÇÜ TÖMER'de Türkçe öğreneceklerini aktaran Prof. Dr. Köse, şöyle konuştu:

"Bu öğretim yılından başlamak üzere MDÜ Türkoloji Anabilim Dalı'na kayıt yaptıran öğrenciler tam burslu olarak birer yıl süreyle üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren TÖMER'de Türkçe öğrenecek. Türk Dili ve Edebiyatı bölümümüzden alanla ilgili dersler alacaklar. Bu hamlemizle Moğolistan'da Türkoloji bölümüne olan ilgiyi artırmayı ve öğrencilerimizin Türkçeyi Türkiye'de öğrenmesini amaçladık." dedi.

İzmir Valiliği, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ), Moğolistan Devlet Üniversitesi ve Moğolistan Büyükelçiliği ortaklığında düzenlenen çalıştayın açılışına, İzmir Vali Yardımcısı Erhan Günay, Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) Üyesi Alp Arslan, Moğolistan Ankara Büyükelçisi adına Munksukh Muruun, İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, Moğolistan Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tumurbaatar Yadmaa ile çok sayıda bilim insanı katıldı.

Çalıştay kapsamında Balçova Termal Otel'de yapılan oturumlarda ise iki ülke arası ilişkilerin geçmişi ve geleceği tartışıldı.