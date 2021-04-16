Türk motor sporlarının duayen ismi Serdar Bostancı ve ailesinin hayatı ralli üzerine kurulu - Son Dakika

Türk motor sporlarının duayen ismi Serdar Bostancı ve ailesinin hayatı ralli üzerine kurulu

16.04.2021 12:36

Otomobil sporlarında birçok önemli başarıya imza atan 63 yaşındaki Serdar Bostancı ve ailesi, ralli üzerine kurulu hayatlarıyla heyecanlı ve keyifli vakit geçiriyor.

Otomobil sporlarında birçok önemli başarıya imza atan 63 yaşındaki Serdar Bostancı ve ailesi, ralli üzerine kurulu hayatlarıyla heyecanlı ve keyifli vakit geçiriyor.

Castrol Ford Team Türkiye'nin takım yöneticisi olan eski Türkiye ralli şampiyonlarından Serdar Bostancı, bir zamanlar yardımcı pilotluk yapan eşi Yeşim Bostancı (68) ile çocukları, Türkiye ve Avrupa şampiyonlukları bulunun ralli pilotu Murat Bostancı'nın (32) motor sporlarıyla iç içe yaşamı keyif veriyor.

Aile, yıllardır istikrarlı şekilde sürdürdüğü çalışmalarıyla Türkiye'nin ve dünyanın farklı yerlerinde düzenlenen ralli organizasyonlarına katılıyor.

Bodrum ilçesinde 10-11 Nisan'da düzenlenen "Rally Bodrum"a 20 yarış aracında pilot ve yardımcı pilot olmak üzere 40 sporcuyla katılan Castrol Ford Team Türkiye, iyi dereceler elde etti.

"Eşimle bu spor sayesinde tanıştık"

Serdar Bostancı, AA muhabirine, artık ralli sporunun kendisi için bir iş veya hobi değil, yaşam biçimi olduğunu söyledi.

Hayatında her şeyin bu sporla bağlantılı olduğunu anlatan Bostancı, "Oğlum Oxford'da motor sporları okudu, şampiyon pilot oldu. Yaşamımda başka bir işle uğraşmadım." dedi.

Bostancı, eşiyle de bu spor sayesinde tanıştığını belirterek, şöyle konuştu:

"Onunla sadece bir yarış yapmıştık. Tek bir yarışta yardımcı pilotluğumu yaptı. Kendisiyle bazı zamanlarda da rakip oluyorduk. Bu basamaklar önce ayrı kulvarlar, sonra aynı kulvarlar, evlilik, Murat'ın dünyaya gelmesi, sonra takım kurmamız, bunlar hayatımızın birer parçalarıydı. İnsanlar nasıl sabah, öğle ve akşam yemek yiyorsa biz de öyle motor sporlarıyla uğraşıyoruz. Ben başka bir iş zaten bilmiyorum. 45 yıldır bu sporla ilgileniyorum ve gücüm yettiği yere kadar da devam edeceğim."

Yeşim Bostancı: "Ona destek olmamak mümkün değil"

Yeşim Bostancı da ralli sporuna gençlik yıllarından bu yana ilgi duyduğunu, bu ilginin hayatına yön verdiğini dile getirdi.

Yarışlarda tanıştığı eşiyle eğlenceli bir hayatı olduğunu vurgulayan Bostancı, "Çocuk sahibi olduktan sonra yardımcı pilotluk yapmadım. Oğlumuzu da bu spor dalında çok iyi yetiştirdik. Ben hala takımda görev alıyorum. Takımın konaklamasını, idari kontrollerini yapıyorum. Aynı zamanda federasyonumuzun kadın komisyonunda görevliyim, çeşitli sosyal sorumluluk projeleri yürütüyoruz. Ralli sporuyla ilgili her işi ailecek yapıyoruz. Bu sporu bir yaşam biçimi haline getirdik." ifadelerini kullandı.

Şampiyon sporcular yetiştirmeye çalıştıklarını anlatan Yeşim Bostancı, şunları kaydetti:

"Hedefimiz sadece ralli yapmak değil. Hep yeni projeler üretmek ve gençler yetiştirmek istiyoruz. Eşim zamanında çok tutkulu bir pilottu. Çok fazla emek verir, büyük heyecan ve sevgiyle yaptığı işe sarılırdı. Şimdi pilotluğu bırakmış olabilir ama spora aynı sevgi ve tutkuyla devam ediyor. Oğlumun ve benim eşimle devam etme sebebimiz belki de ondaki bu tutkuyu hala görüyor olmamız. İşini o kadar büyük bir zevkle yapıyor ki ona destek olmamak mümkün değildir. Çevresindeki insanları da aynı heyecana sürükler. Keşke herkes işini bizler gibi sevgiyle, heyecanla ve disiplinle yapabilse."

Başarısında en büyük pay sahibinin annesi olduğunu düşünüyor

Ralli şampiyonu ve pilot koçu Murat Bostancı, sadece motor sporlarında bir pilot olarak değil, hayatta iyi bir insan olarak bir yere gelmesinde anne ve babasının çok büyük katkısı olduğunu söyledi.

Annesinin desteği olmasa eğitim hayatında başarılı olamayacağını aktaran Murat Bostancı, şunları ifade etti:

"Annemin çok emeği var. Motor sporları tarafında da hep yanımızda oldu. Genelde anneler bu tip otomobil sporlarına çok tehlikeli gözle bakarlar ama ben annemin babamdan bile daha az heyecanlandığını, korktuğunu düşünüyorum. Babam anneme göre yarışlarda başıma bir şey gelmesinden daha çok endişelenirdi. O yüzden bugünlere gelmemde annemin çok büyük payı var. Beni endişelendirmezdi."

Türk motor sporlarının duayen ismi Serdar Bostancı ve ailesinin hayatı ralli üzerine kurulu
Türk motor sporlarının duayen ismi Serdar Bostancı ve ailesinin hayatı ralli üzerine kurulu
Türk motor sporlarının duayen ismi Serdar Bostancı ve ailesinin hayatı ralli üzerine kurulu
Türk motor sporlarının duayen ismi Serdar Bostancı ve ailesinin hayatı ralli üzerine kurulu

Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türk motor sporlarının duayen ismi Serdar Bostancı ve ailesinin hayatı ralli üzerine kurulu - Son Dakika Spor


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