Türk Motosikletçi Çin'de Yüksek Viteste Yaşıyor - Son Dakika

CHONGQİNG, 27 Nisan (Xinhua) -- Takım elbisesi ve cilalı deri ayakkabılarıyla oldukça şık görünen 35 yaşındaki Türk Aykut Yazırlı, 10 yıldan uzun bir süredir çalıştığı Çin'in güneybatısındaki Chongqing belediyesinin merkezindeki bir ticari bölge olan Jiefangbei'deki işyerine motosiklet kullanarak gitme alışkınlığını sürdürüyor. Beyaz yakalı bir çalışan olarak, bir motosiklet ile takım elbise arasındaki büyük karşıtlığı kendisinin Chongqing'e yerleşme nedeni olarak görüyor. Yazırlı, "Bu kentte hem rahat bir yaşamın hem de büyük kariyer fırsatlarının tadını çıkarabiliyorum" dedi.

Onun bir yabancı kentte yaşamaya başlamasına da bir motosiklet vesile oldu. 2010 yılında Türkiye'deki bir motosiklet firması tarafından büyük potansiyeli olan bir pazarda olası işbirliği arayışı için Çin'e gönderildi. Yazırlı, başlangıçta Çin'in güneyindeki büyük metropol Guangzhou'da çalıştı. Ancak Türk şirket kısa süre sonra Chongqing'in daha iyi bir tercih olacağını fark etti. Çin'in önde gelen motosiklet üretim üssü olan Chongqing'in engebeli arazisi yüksek performanslı araçlar gerektirdiğinden yerel motosikletler Türk tüketiciler için de uygun bir çözüm haline geldi. Halen Türkiye yollarında kullanılan motosikletlerin yaklaşık yüzde 70'i Çin'de üretiliyor. Yazırlı'nın şirketi bir zamanlar, üçte biri Chongqing'den olmak üzere yılda yaklaşık 150.000 Çin yapımı motosikletin Türkiye'ye ihraç edilmesine yardımcı oluyordu.

Ancak geleceği parlak bir genç erkek olan Yazırlı, motosiklet şirketindeki işini 2015'te bıraktı ve Chongqing'deki yerel bir üniversitede Çince öğrenmeye başladı. Yazırlı bu kararının nedenini "Motosiklet işinde ne kadar iyi olursam olayım hayatım motosiklet etrafında dönecekti. Çincemi geliştirirsem daha büyük hayaller kurabilirdim" ifadeleriyle açıkladı. Yazırlı, mezun olduktan sonra yeme-içme sektöründe bir işletme idare etmeyi denedi ancak sonunda Chongqing ile dünya arasında değişimleri teşvik eden bir sivil toplum örgütü olan Asya Amerika Avrupa Kültürel Değişim ve Kalkınma Merkezi'ne (AAEC) katılmaya karar verdi.

Yazırlı, "On yerel şirketin Türkiye'ye soğutma makineleri ihraç etmesine, beş Türk şirketinin ise kente meyve ve el işleri ihraç etmesine yardımcı oldum" dedi. Motosiklet sektöründen ayrılmak Yazırlı'nın motosiklet sevgisini ve tutkusunu bitirmedi. Chongqing'in yerel motosiklet kulübünün bir üyesi olan Yazırlı, halen kentin ve kırsalın yollarında seyrediyor, şeritler arasında kıvrılarak ilerliyor. Yazırlı, "Küçük köyleri bile kalkınmış ve güzel olan Chongqing'de seyahat etmeyi seviyorum. Nanchuan bölgesindeki bir köydeki tarım turizmi tesisinde meyve toplayabiliyorsunuz ve Tongliang bölgesinde canlı ejderha dansını hayranlıkla izleyebiliyorsunuz" dedi. Heyecanla "Giderek daha fazla köprü, demiryolu ve bina yükselirken bu harika kentin bağımlısı oldum" diyen Yazırlı, "Burada yaşadığınız sürece asla ayrılmak istemezsiniz" diye ekliyor.

Motosiklet meraklısı ayrıca, Çin şehirlerinde açık alanlarda müzik eşliğinde doğal hareketler yapan orta yaşlı ve emekli kadınlar arasında popüler bir fiziksel aktivite olan "meydan dansını" da seviyor. Yazırlı'ya göre bu etkinlik, ortak arzusu emeklilik yaşamını zenginleştirmek olan Türkiye'deki yaşlılar tarafından da benimsenebilir. Yazırlı ayrıca daha fazla Türk insanının Çin'in Kovid-19 ile başarılı mücadelesi, ülkenin dili ve geleneksel festivalleri hakkında bilgi sahibi olmasına yardım etmek istiyor. Çin'de de giderek artan sayıda insan renkli bir turizm deneyimi için dikkatini Türkiye'ye çeviriyor. Aykut Yazırlı, "Şimdi, iki ülke ve halkları arasında bir tür kamuoyu büyükelçiliği yapmak gibi daha büyük bir görev üstleniyorum" dedi ve şöyle devam eti: "Çin hakkında doğru bilgileri ve iyi mesajları iletmek, iki ülke arasındaki kültür, eğitim, ticaret ve diğer birçok açıdan bağlantıların geliştirilmesine yardımcı olmak istiyorum."