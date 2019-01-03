Son Dakika Haberleri: Türk Mozart" Ali İnsan İstanbul'da

Türk Mozart" Ali İnsan İstanbul'da

1 saat önce

Almanya'da geçen yıl düzenlenen Mozart Ödülü'nü kazanan 13 yaşındaki Ali İnsan, babası Hüseyin İnsan ile birlikte Türkiye'ye geldi.

Türk Mozart
Almanya'da geçen yıl düzenlenen Mozart Ödülü'nü kazanan 13 yaşındaki Ali İnsan, babası Hüseyin İnsan ile birlikte Türkiye'ye geldi. Küçük Mozart Ali İnsan; "Türkiye'den Fazıl Say ile Cihat Aşkını çok beğeniyorum" dedi.

Malatya'dan Almanya'ya göç eden gurbetçi bir ailenin çocuğu olan Ali İnsan, geçen yıl 'Memleketim ' şarkısını seslendirmek için Türkiye'ye geldi. Almanya Kültür Bakanlığı tarafından geçen yıl düzenlenen 54. Jugend Muzisiert yarışmasında Mozart'ın 'Voi che sapete' eserini seslendirerek Mozart ödülünü alan Ali İnsan, babası Hüseyin İnsan ile birlikte Türk Hava Yollarının tarifeli seferi ile İstanbul'a geldi.

Atatürk Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını cevaplandıran Ali İnsan," Bir proje için buraya geldim. 'Memleketim ' şarkısı seslendireceğim. Gerçekten çok sevindim buraya gelebilmem için böyle bir projede yer aldığım için. Türkiye'yi çok özlemiştim. Çok güzel oldu buraya gelmem. Memleketim şarkısı aslında Fransızca bir şarkıydı. Fikret Şenes Türkçe'ye çevirdi. Ayten Alpman da seslendirmiş. Böyle bir beste ortaya çıkmış. Anadolu'yu anlatan bir beste. Aynı zamanda çok seviniyorum. Çok güzel olacağını düşünüyorum."

Fazıl Say ile tanışmayı çok isterim

Mozart ödülünü aldıktan sonra Almanya'da tanınmaya başlandığını, bundan dolayı çok sevindiğini kaydeden İnsan, "Bu bir başarıydı. Çünkü Almanya'da şimdiye kadar Mozart ödülünü alan ilk yabancı oldum. O da beni mutlu etti. Türk sanatçıları dinliyorum. Fazıl Say ve Cihat Aşkın'ı çok seviyor ve dinliyorum. Onlarla tanışmadım. Fazıl Say ile tanışmayı çok isterim " dedi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 03:01 Kaynak: İHA

İstanbul, Almanya, Ali İnsan, Mozart, Güncel
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