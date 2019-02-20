Türk Mucitlerin Buluşunu Alman Ordusu Kullanıyor

TÜRK girişimciler tarafından geliştirilen ve düşük voltajla uzun süre ısı yayabilen kumaş, Almanya'da test edildi ve başarılı bulundu.

TÜRK girişimciler tarafından geliştirilen ve düşük voltajla uzun süre ısı yayabilen kumaş, Almanya'da test edildi ve başarılı bulundu. Şirket, bu kumaşlardan Alman ordusundaki dalgıçların deniz dibinde daha uzun süre kalabilmeleri için kıyafet üretti. Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde (DEPARK) iki Türk girişimci tarafından kurulan ısı yayma teknolojisi odaklı İltema, yeni nesil ileri teknoloji malzemelerin geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapıyor. TÜBİTAK desteğini de alarak 2016 yılında çalışmalara başlayan şirket, bu kapsamda başarılı sonuçlar elde etti.



OTOMOBİL VE SAVUNMA SANAYİSİ TEST EDİYOR



Şirketin ürettiği düşük voltajla ısı yayabilen kumaş teknolojisi, dünyanın önde gelen ülkelerindeki benzerlerini geride bırakan özellikleriyle tercih öne çıktı. Doğrudan ipliğe uygulanabilen ilk yüksek ısı verimine sahip teknolojinin patentini alan şirket, akıllı kumaşı battaniyeden çadıra, yelekten yatağa ısıya ihtiyaç duyulan çok farklı ürünlere uygulayabiliyor. Akıllı kumaş, Türkiye ve Almanya'da savunma sanayisinde ve hibrit otomobillerde kullanımlar için test edilmeye başlandı. Şirketin Almanya'ya ihraç ettiği akıllı kumaş, Alman ordusundaki dalgıçların kullanması için üretilen kıyafetlerin yapımında kullanılıyor.



ALMANYA, İNGİLTERE, KAZAKİSTAN



Şirket, geliştirdiği ürünleri, sermaye piyasalarının Davos'u olarak kabul edilen Dünya Melek Yatırım Forumu'nda (WBAF) sergiliyor. İltema'nın kurucu ortağı Ayhan Prepol, "Özel geliştirdiğimiz ve solüsyonlarla kapladığımız ipliklerle dokuma yöntemiyle kumaş üretiyoruz. Bu kumaşlar değişen 48 volt ve altındaki rakamlarla ısınabiliyor. Gerek dış ve iç mekanlarda, her yüzeyde kullanılabiliyoruz. İlk olarak Almanya'ya ihraç ettik. Alman ordusunun dalgıçları test etti. Kuzey Denizi'nin dibine dalan dalgıçlar orada 6 dakika civarında kalabiliyormuş. Daha uzun süre kalabilmek için yukarı çıkıp tekrardan aşağı inmesi gerekiyormuş. Bizim kumaşlarımızı kullanarak ürettikleri kıyafetler sayesinde bu 6 dakikalık süre 15 dakikaya çıktı. Kazakistan'da bir firmanın açılır-kapanır tenteleri üzerinde biriken kar nedeniyle sürekli arıza yapıyordu. Onlara da üzerinde kar tutmayan tente ürettik. Yollarda ve merdivenlerde buzlanmayı engelleyen sistemimiz de var. Büyük bir otomotiv şirketi ile yüzde 40 tasarruflu proje yürütüyoruz. İngiltere'den önemli bir firma ile görüşmeler sürüyor" diye konuştu.

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