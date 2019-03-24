Türk mucitlerin yarıdan fazlası İstanbul ve Ankara'dan
40 dakika önce
Geçen yıl Türk Patent ve Marka Kurumu'na 7 bin 349 yerli patent başvurusu yapılırken, bunların 3 bin 342'si İstanbul'dan, 931'i Ankara'dan geldi.
Geçen yıl Türk Patent ve Marka Kurumu'na 7 bin 349 yerli patent başvurusu yapılırken, bunların 3 bin 342'si İstanbul
'dan, 931'i Ankara
'dan geldi. Ankara'yı, 440 yerli patent başvurusuyla Bursa
, 294 ile Kocaeli
, 289 ile İzmir
, 236 ile Manisa
takip etti.
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 12:03
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