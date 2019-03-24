Son Dakika Haberleri: Türk mucitlerin yarıdan fazlası İstanbul ve Ankara'dan

Türk mucitlerin yarıdan fazlası İstanbul ve Ankara'dan

40 dakika önce

Geçen yıl Türk Patent ve Marka Kurumu'na 7 bin 349 yerli patent başvurusu yapılırken, bunların 3 bin 342'si İstanbul'dan, 931'i Ankara'dan geldi.

Türk mucitlerin yarıdan fazlası İstanbul ve Ankara'dan, System.String[]
Geçen yıl Türk Patent ve Marka Kurumu'na 7 bin 349 yerli patent başvurusu yapılırken, bunların 3 bin 342'si İstanbul'dan, 931'i Ankara'dan geldi. Ankara'yı, 440 yerli patent başvurusuyla Bursa, 294 ile Kocaeli, 289 ile İzmir, 236 ile Manisa takip etti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 12:03 

İstanbul, Ankara, Ekonomi
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