Marmara Depremi'nin 23'üncü yılı - Son Dakika
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Marmara Depremi'nin 23'üncü yılı

17.08.2022 14:46
Marmara Depremi'nin 23'üncü yılı

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 23'üncü yılı dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 23'üncü yılı dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ülkü Küçükkayalar tarafından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda okunan açıklamada, depremi değil ama afeti önlemenin mümkün olduğu belirtildi.

Bunun için öncelikli olarak yapıların mesleki derinliği olan yetkin, erdemli ve etik anlayışı yüksek insanlar tarafından mühendislik bilimine uygun olarak tasarlanması ve üretilmesinin sağlanmasının hedeflenmesi, ayrıca standartlara uygun malzemeler kullanılarak etkili bir denetim mekanizmasının uygulanması gerektiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Marmara Depremi'nin üzerinden 23 yıl geçti ve bizlerin yapacak çok işi var. Depreme dayanıklı yapı üretiminin ana unsuru inşaat mühendisleridir. Bu nedenle inşaat mühendisleri iyi yetişmiş yeterli teknik elemanlar olmalıdır. Öncelikle ihtiyaç temelli eğitim sistemine geçilmelidir. İşe ilk olarak 1938 yılında yürürlüğe giren 3458 sayılı mühendislik ve mimarlık adlı yasanın güncellenmesi ve günümüz ihtiyaçlarına uygun meslek alanımızla ilgili olarak bir meslek yasası ve bununla beraber yetkin mühendislik yasası çıkarılması ile başlanmalıdır. Kentsel dönüşüm parsel bazında değil kent planlarının bir parçası olarak ele alınmalıdır. Bilimsel bilgi ve kent planlaması kapsamında ve ihtiyaç temelli yapılar yapılmalıdır."??????????????

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Kaynak: AA

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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