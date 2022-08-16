Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Candan: "Atatürk'ün Adını Silerek Beştepe Millet Ormanı'na Dönüştüremezsiniz. - Son Dakika
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Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Candan: "Atatürk'ün Adını Silerek Beştepe Millet Ormanı'na Dönüştüremezsiniz.

16.08.2022 13:22
Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Candan: "Atatürk'ün Adını Silerek Beştepe Millet Ormanı'na Dönüştüremezsiniz.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Atatürk'ün adını silerek Beştepe Millet Ormanı'na dönüştüremezsiniz. İhalenin gerçekleştirileceği alan Atatürk Orman Çiftliği alanıdır ve imar planında zaten ‘ağaçlandırma alanı’dır. Mustafa Kemal Atatürk’ün vasiyeti ile halka bağışlanan Atatürk Orman Çiftliği, ‘Millet Ormanı’ olarak adlandırılamaz” dedi.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, "Atatürk'ün adını silerek Beştepe Millet Ormanı'na dönüştüremezsiniz. İhalenin gerçekleştirileceği alan Atatürk Orman Çiftliği alanıdır ve imar planında zaten 'ağaçlandırma alanı'dır. Mustafa Kemal Atatürk'ün vasiyeti ile halka bağışlanan Atatürk Orman Çiftliği, 'Millet Ormanı' olarak adlandırılamaz" dedi.

Ankara Orman İşletme Müdürlüğü'nün, Atatürk Orman Çiftliği alanında Beştepe Millet Ormanı ihalesi yapmasını yargıya taşıyan Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Ankara Orman Bölge Genel Müdürü Veysel Kodalak'ı makamında ziyaret etti. Ziyaret ilişkin Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nden şu açıklamalar yapıldı:

"Kamuoyunda büyük gündem olmasının ardından Ankara Orman Bölge Müdürü, Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nden görüşme talebinde bulundu. Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin gelip projeyi inceleyebileceklerinin bilgisini verdi.

Mimarlar Odası Ankara Şube Yönetim Kurulu, bunun üzerine Ankara Orman Bölge Genel Müdürü Veysel Kodalak'ın makamında bir araya geldi.

Görüşme Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Mimarlar Odası Ankara Şube Başkan Yardımcısı Ali Atakan ve Mimarlar Odası Ankara Şube Kent İzleme Merkezi Sekretaryası Redife Kolçak'ın katılımıyla gerçekleşti. Görüşme de, daha önce söz verildiği halde proje alanında birlikte inceleme yapma talebi reddedildi.

Mimarlar Odası Ankara Şube Yönetim Kurulu'nu Orman Bölge Müdürü Veysel Kodalak ve Ankara Orman işletmeleri Müdürü Mehmet Üstünyer, karşıladı.

"ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ  'MİLLET ORMANI' OLARAK ADLANDIRILAMAZ"

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan görüşmede Atatürk Orman Çiftliği alanının Atatürk'ün şahsi mal varlığı olduğunu ve halka emanet edildiğini vurgulayarak, 'Atatürk'ün adını silerek Beştepe Millet Ormanı'na dönüştüremezsiniz. İhalenin gerçekleştirileceği alan Atatürk Orman Çiftliği alanıdır ve imar planında zaten 'ağaçlandırma alanı'dır. Mustafa Kemal Atatürk'ün vasiyeti ile halka bağışlanan Atatürk Orman Çiftliği 'Millet Ormanı' olarak adlandırılamaz. Millet Ormanı diye bir tabirin mevzuatta da yeri yoktur. Bu AOÇ alanlarına ilişkin politik bir tavrın tezahürüdür' dedi.

'BİR İSME Mİ TAKILDINIZ'

Orman Bölge Müdürü Veysel Kodalak ve Ankara Orman Mehmet Üstünyer projeye ilişkin bilgiler verdi. Kodalak ve Üstünyer'in  'Bir isme mi takıldınız' diyerek Atatürk ismine yönelik küçümseyici bir tavır takınması da gözlerden kaçmadı.

Projenin ismi ile ilgili herhangi bir değişim yapmaları konusunda sorumlu olmadıklarını da belirtti.

Ankara Orman İşletme Müdürü Mehmet Üstünyer  ise Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin AOÇ alanında ağaçlandırma yapma  ve tabela yerleştirmesi talebini de 'Size AOÇ'den yer vermiyorum' diyerek geri çevirmesi de bürokrasiden ve yetki silsilesinden bihaber olduğunu ortaya koydu.

Candan bunun üzerine Üstünyer'e yetki silsilesini hatırlatarak, 'Ne gerekçe ile yer vermiyorsunuz' diye sordu. Üstünyer ise bunun üzerine yanıt vermekten kaçındı.

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan ve Mimarlar Odası Ankara Şube Başkan Yardımcısı Ali Atakan, 'Her türlü yasal yola başvuracaklarını belirterek, Atatürk adının silinmesine ve ağaçlandırma alanının yapılaşmaya açılmasına izin vermeyeceğiz' diyerek tepkilerini ortaya koydu.

Daha sonra Mimarlar Odası Ankara Şube Yönetim Kurulu AOÇ alanına giderek incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerde yeni yolların açıldığı, AOÇ arazisinin bakımsız ve harap bir şekilde olduğu tespit edildi."

YORUMLAR
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Aoç Arazisi 'Yiyecek- İçecek İçin' Kiranalacak. Mimarlar Odası Başkanı Candan: 'Aoç Müdürlüğü Emlakçılık Yapıyor' Aoç Arazisi 'Yiyecek- İçecek İçin' Kiranalacak. Mimarlar Odası Başkanı Candan: 'Aoç Müdürlüğü Emlakçılık Yapıyor' Atatürk Orman Çiftliğinin spor tesisleri ve yiyecek içecek mekanları kiralanacak Atatürk Orman Çiftliğinin spor tesisleri ve yiyecek içecek mekanları kiralanacak
Kaynak: ANKA

Mustafa Kemal Atatürk, Tezcan Karakuş, Beştepe, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Candan: 'Atatürk'ün Adını Silerek Beştepe Millet Ormanı'na Dönüştüremezsiniz. - Son Dakika

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