Tmmob: "Ankapark AKP İktidarının Başkente İhaneti ve Kamu Kaynaklarının Nasıl İsraf Edildiğinin Temsilidir"

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (TMMOB) bağlı meslek örgütleri, Ankapark'ta yaptıkları incelemenin ardından "Atatürk Orman Çiftliği alanında Atatürk'ün şartlı bağışına, vasiyetine ve hukuka aykırı yapılan Ankapark'ta gördüğümüz, Gökçek'in ve AKP iktidarının yerel yönetimlerdeki vizyonsuzluğu, Başkent'e ihaneti ve kamu kaynaklarının nasıl israf edildiğinin temsilidir" açıklaması yaptı.

TMMOB'a bağlı meslek örgütleri, bugün Ankapark'ta yaptığı incelemenin ardından basın açıklaması düzenledi. Toplantıya Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Başkan Yardımcısı Ali Atakan, Şube Sekreteri Nihal Evirgen, Şehir Plancıları Odası Ankara Şube Başkanı Ceren İlter Soy, Şube Sekreteri Ömer Dursunüstün, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şube Başkan Yardımcısı Rümeysa Karataş, Yönetim Kurulu Üyesi Burak Kukul ve uzmanlar katıldı.

İncelemeden önce Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Danışmanı Volkan Memduh Gültekin ve ANFA Güvenlik Genel Müdürü Bektaş Arslan ile son durumu değerlendirip bilgi alışverişinde bulunan meslek örgütleri, Ankapark'ın 'milli ihanet' olduğunun altını çizdi.

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, şunları söyledi:

"ANKAPARK MİLLİ SERVET DEĞİL MİLLİ İHANETTİR"

"Atatürk Orman Çiftliği alanında Atatürk'ün şartlı bağışına, vasiyetine ve hukuka aykırı yapılan Ankapark'ta gördüğümüz, Gökçek'in ve AKP iktidarının yerel yönetimlerdeki vizyonsuzluğu, Başkent'e ihaneti ve kamu kaynaklarının nasıl israf edildiğinin temsilidir. Ankapark'ın yapıldığı alan Atatürk Orman Çiftliği alanıdır, nasıl kullanılacağı Atatürk'ün şartlı bağışında belirlenmiştir. Ankapark milli servet değil, rejime karşı işlenmiş milli ihanettir. İhaneti gerçekleştirenlerin Gökçek başta olmak üzere, yargılanması ve zararın tazmin edilmesi için mücadelemiz devam edecek. Gökçek benim de içinde olduğum oda başkanları hakkında Ankapark üzerinden, iftira atıyorlar diyerek dava açtı, davadan beraat ettik ama itiraz etti. Şimdi dava Yargıtay aşamasında, bugün burada gördüğümüz manzara ne kadar haklı olduğumuzu gösteriyor. Gökçek Ankapark'ta da iki asansörle çıkılan giriş kapısının üstünde bulunan iki kümbetin altındaki katta, saltanat tahtı gibi kendisine makam odası yaptırmış. Saltanat makamının kapısına dayandık ama kendisi yoktu. Tarihin hiçbir noktasında da bir daha olmayacak. Fizan'a da gitse onu yargılatmak boynumuzun borcu."

"ANKAPARK BİR ENKAZ ALANIDIR"

Şehir Plancıları Odası Ankara Şube Başkanı Ceren İlter Soy, şunları kaydetti:

"Ankapark'ta gördüklerimiz, salt biz mücadele eden meslek örgütlerini değil, tüm kenti dehşete düşürecek talanı gösteriyor. Bunun nedeni kentin plansız ve akılcılıktan uzak bir şekilde planlanması. Ankapark, Başkent'in ortasında bir enkaz alanına dönüşmüştür. Bu alandaki enkazın giderilmesine yönelik çözümler Atatürk Orman Çiftliği'nin kuruluş felsefesine göre yapılmalıdır. Doğal ve kültürel miras alanına karşı yapılan ihanetin hesabının verilmesi için meslek örgütleri olarak mücadeleye devam edeceğiz."

"ANKAPARK HALKIN DEĞERLERİNE KARŞI BİR SUÇ GİRİŞİMİ"

Basın açıklamasında söz alan Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şube Başkan Yardımcısı Rümeysa Karataş ise Ankapark'ta görünen durumun çok vahim olduğunu, Atatürk Orman Çiftliği kanununa aykırı yapılan bu hukuksuzluğun aynı zamanda, halkın değerlerine karşı bir suç girişimi olduğunun altını çizerek, "Meslek örgütleri olarak mücadeleye devam edeceğiz "dedi.