Türk mühendisi "tankların gözünü" yerlileştirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türk mühendisi 'tankların gözünü' yerlileştirdi - Son Dakika

Türk mühendisi "tankların gözünü" yerlileştirdi

6 saat önce

Yurt dışından temininde güçlükler yaşanan M60T Tankı Nişancı Görüntüleme Birimi'nin yerlisi üretilerek tanklara entegre edildi.

Yurt dışından temininde güçlükler yaşanan M60T Tankı Nişancı Görüntüleme Birimi'nin yerlisi üretilerek tanklara entegre edildi.

SAHA İstanbul üyesi DIGITEST Savunma ve Havacılık, kümelenmenin de desteğiyle savunma sanayisinde önemli bir yerlileştirmeye imza attı.

DIGITEST Savunma ve Havacılık Genel Müdürü Sefer Erseven, AA muhabirine, 2002 yılında bir mühendislik şirketi olarak kurulduklarını söyledi.

Son 12 yıldır savunma sanayisine yönelik ürün ve hizmetler geliştirdiklerini ifade eden Erseven, "Ağırlıklı olarak atış kontrol sistemlerinin millileştirilmesi üzerine çalışıyoruz. Türkiye'de üretilmesi zor olan, üretilmemiş ya da tedarikinde zorluk çekilen ürünleri yerli ve milli olarak tasarlayıp üretiyoruz." dedi.

Nişancı ve komutanın gözü

Bu çabalar kapsamında yurt dışından tedarik edilemeyen, siyasi sebeplerden, ambargolardan dolayı temininde güçlük çekilen tanklardaki "Nişancı Görüntüleme Birimi"ni yerli ve milli olarak tasarlayıp ürettiklerini belirten Erseven, ürünün tanklarda aktif olarak kullanıldığını bildirdi.

Erseven, Nişancı Görüntüleme Birimi'nin termal ve gündüz görüş sistemlerinden gelen görüntüleri aktif olarak nişancı ve komutana gösterdiğini ve kaydettiğini dile getirerek, "Yaklaşık 9 aylık bir çalışmamız oldu. Yerlileştirme askeri fabrikalarla, Milli Savunma Bakanlığının destekleriyle oldu. Yoğun bir çalışma yürüttük. Birebir uyumlu bir sistem yapımı gerçekleştirdik." diye konuştu.

Yeni teslimatlar yolda

Görüntüleme biriminin yaklaşık 50 tankta aktif olarak kullanıldığı bilgisini veren Erseven, ikinci parti üretimlere başladıklarını ve kısa süre içinde bunları da teslim edeceklerini söyledi.

Erseven, bu yerlileştirmenin ekonomik bakımdan ülkeye çok fazla katkısı olduğuna dikkati çekerek, "Yurt dışından zaten tedarik edemiyorsunuz, etseniz de çok pahalıya alıyorsunuz. Tedarik edilen rakamların neredeyse yarı fiyatına Türkiye'de bunları üretebiliyoruz." ifadesini kullandı.

Yerlileştirme konusunda hedefledikleri başka ürünler de bulunduğunu belirten Erseven, "Çok kısa zamanda yeni ürünlerimiz de çıkmak üzere. Yine tedariki yapılamayan ya da siyasi sebeplerle ambargo yemiş ürünler çok kısa zamanda firmamız tarafından üretilip envantere girecek. Milli Savunma Bakanlığımıza teslimatlarımız devam edecek." dedi.

Türk mühendisi tankların gözünü yerlileştirdi

İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 12:24 Kaynak: AA
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