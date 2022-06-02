Türk mühendisler, internet bağlantısını hızlandıran teknoloji geliştirdi - Son Dakika
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Türk mühendisler, internet bağlantısını hızlandıran teknoloji geliştirdi

02.06.2022 11:18
Türk mühendisler, internet bağlantısını hızlandıran teknoloji geliştirdi

İnternet bağlantı hızlarına yönelik kapsamlı bir rapor olan Broadband Index'in 2022 edisyonunda, uzaktan çalışanların internet bağlantı problemleriyle karşı karşı kaldığı tespit edildi.

İnternet bağlantı hızlarına yönelik kapsamlı bir rapor olan Broadband Index'in 2022 edisyonunda, uzaktan çalışanların internet bağlantı problemleriyle karşı karşı kaldığı tespit edildi. Raporda küresel işgücünün yüzde 48'inin iş süreçleri için ev interneti kullandığı belirtilirken, 4 kişiden üçünün internet bağlantı hızlarının geliştirilmesini istediğine dikkat çekildi. Türk mühendisler ise bireysel ve kurumsal ölçekte internet hızlarını artıran bir teknoloji geliştirdi.

Uzaktan çalışmanın yaygınlaşmasıyla birçok çalışan işlerini evlerindeki internet bağlantıları üzerinden yürütmeye başladı. Birçok iş sürecinin bulut platformlara taşınması internet trafiğinde sıkışıklığı ve internete erişim güçlüklerini beraberinde getirdi. İnternet bağlantı hızlarına yönelik kapsamlı bir rapor olan Broadband Index'in 2022 edisyonunda da uzaktan çalışanların internet bağlantı problemleriyle karşı karşıya kaldığı belirtildi. Küresel işgücünün yaklaşık yarısının (%48) iş süreçleri için ev internetini kullanmak zorunda kaldıklarına dikkat çekilen raporda, 4 kişiden üçünün internet bağlantı hızlarının geliştirilmesini istediği tespit edildi. İnternet hızlandırma ve ağ performansı iyileştirme teknolojileri üzerine çalışan Tayftech'in mühendisleri, bu probleme Türkiye'nin her yerinde çözüm olabilecek bir teknoloji geliştirdi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Tayftech İş Ortakları Grup Yöneticisi Selma Kaya, "Bulut teknolojilerinin yaygınlaşması ve mobil veri trafiğinin her geçen gün artması, bant genişliği olarak tabir edilen veri iletim hızlarının yetersiz kalmasına yol açıyor. Özellikle video konferans uygulamalarına artan yoğun talep de bu durumu destekliyor. Ülkemizin de içinde bulunduğu 80'i aşkın ülkede çalışanlar, kablolu ve kablosuz ağ kapasitesi sorunları nedeniyle gecikmelerle, bozuk bağlantı kaliteleriyle karşılaşıyor. 'Daha iyi, daha hızlı internet' mottosuyla faaliyet gösteren Tayftech olarak geliştirdiğimiz çözümler, bu probleme hızlı, güvenli ve kolay kurulumlu bir çözüm sunuyor" dedi.

5 KİŞİDEN İKİSİ İNTERNET PAKETLERİNİ YÜKSELTMEYİ PLANLIYOR

Broadband Index 2022 raporunda katılımcıların yüzde 43'ünün, geniş bant bağlantı kalitelerini iyileştirmek için 12 ay içinde internet hizmetlerini yükseltmeyi planladığı görüldü. Uzaktan çalışmanın yaygın ve kalıcı bir konsepte dönüştüğüne dikkat çeken Kaya, "Bağlantı hızının iş performansına doğrudan etki ettiğini düşündüğümüzde,  bant genişliği talebinin karşılanamaması nedeniyle oluşan yavaşlama ve tıkanıklık sorunları, doğru tıkanıklık yönetimi çözümlerinin kullanılması durumunda  mevcut bant genişliği tarife paketlerinde de çok daha iyi bir performans gösterebiliyor. Tayftech olarak geliştirdiğimiz SpeedUpBox ürünümüz, en yaygın ve güvenilir veri transfer protokolü olarak internet trafiğinin omurgası konumundaki Veri iletim  Protokolü TCP'ninhızlandırılmasını sağlıyor. Farklı ölçeklerde kullanılabilen internet hızlandırıcı ürünlerimiz, 1 ila 40 Gigabit arasındaki internet bağlantılı iş hacimlerini destekliyor. Ev kullanımında ise TCP trafiğini 100 megabit/saniyeye kadar hızlandırabiliyor" ifadelerini kullandı.

"OFİSE DÖNEN ŞİRKETLER DE BENZER PROBLEMLERDEN MUZDARİP"

Problemin yalnızca uzaktan çalışanlar için geçerli olmadığını, ofise dönmeyi tercih eden şirketlerin de benzer sorunlar yaşadığını vurgulayan Kaya değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

"2022'de ABD ve Avrupa'da yürütülen Çalışan İşyeri Teknolojisi Anketi'ne göre çalışanların yüzde 37'si şirketlerinin sabit ağlarından, yüzde 30'u ise kablosuz ağlarından şikayetçi. Dijital dönüşümün tüm sektörlerde hız kazandığını düşündüğümüzde, yüksek hızlı internete erişim herkes için vazgeçilmez hale geliyor. Lansmanı 30 Mart'ta İstanbul'da gerçekleştirilen ve tamamen Türk mühendisler tarafından geliştirilen Tayftech SpeedUpBox internet hızlandırıcısı, yüksek verim, sürekli yüksek hız ve sıfır internet tıkanıklığı gibi avantajlarıyla, bireysel kullanıcılardan KOBİ ve kurumsal şirketlere her ölçekte internet ihtiyacına etkin ve maliyet avantajlı bir çözüm sunuyor. Tayftech olarak, 158 ülkede tescil haklarına sahip olduğumuz PCT patentiyle SpeedUpBox ürünümüzle dünya pazarında yer almaya hazırlanıyoruz."


Türk mühendisler, internet bağlantısını hızlandıran teknoloji geliştirdi
Türk mühendisler, internet bağlantısını hızlandıran teknoloji geliştirdi
Türk mühendisler, internet bağlantısını hızlandıran teknoloji geliştirdi
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Kaynak: DHA

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