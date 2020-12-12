Türk mühendisler pandemide milli ve yerli solunum cihazı üretti - Son Dakika

Türk mühendisler pandemide milli ve yerli solunum cihazı üretti

12.12.2020 12:36

Türk mühendisler pandemide milli ve yerli solunum cihazı üretti Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs sürecinde Edirneli iki başarılı Türk mühendis, pandemide en çok ihtiyaç duyulan suni solunum cihazlarının üretimini kendi imkanlarıyla gerçekleştirdi.

Türk mühendisler pandemide milli ve yerli solunum cihazı üretti

EDİRNE - Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs sürecinde Edirneli iki başarılı Türk mühendis, pandemide en çok ihtiyaç duyulan suni solunum cihazlarının üretimini kendi imkanlarıyla gerçekleştirdi.

Pandemi sürecinde yoğun talebin olduğu solunum cihazlarını üreten girişimciler, ürettikleri mekanik ventilatörleri dünyaya pazarlamayı hedefliyor. Biyomedikal Mühendisi 29 yaşındaki Cem Yakut, şu anda Edirne'de cihaz üretimini sadece kendilerinin yaptığını açıkladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs sürecinde Edirneli iki başarılı girişimci, en çok ihtiyaç duyulan suni solunum cihazlarının üretimini gerçekleştirdi. Mühendis Yakut ile İnşaat Mühendisi Kenan Özgören'in ortak çalışması sonucu üretilen solunum cihazlarının tanıtımını yaptı.

Genç Mühendis Cem Yakut, pandemi sürecinde kullanımı kolay acil durum ventilatörleri geliştirdiklerini belirterek, cihazın evde solunum desteği duyan hastalar için de kullanılabileceğini söyledi.

"Bu korona sürecinde herkes bir şeyler yapmaya çalıştı"

Yakut, "Bu pandemi sürecinde mekanik ventilatörlerin aslından yola çıkarak acil durum ventilatörü geliştirdik. Bu acil durum ventilatörün olma sebebi kullanımı çok daha kolay ve direkt ambu prensibine dayanan 4 nokta hız ayarı mevcut çocuk solunumu ihtiyaç durumunda da kullanılabiliyor ve yetişkinlerde de kullanılabiliyor. 50 milli litre ile bin milli litre arasında akciğer kapasitesine göre çalışabiliyor. Şuan hastalarda dakikada 12 ile 24 nefes arasında çalışabiliyor. Kendi şarj sistemi var. Bu şarj elektrik olmayan bir yerde 2 buçuk saat kadar kullanılabiliyor. Bu cihaz ambulans sisteminde tüp oksijenlere bağlanabiliyor ya da direk hastanenin sabit oksijen kaynağına bağlanabiliyor. Evde solunum desteği duyan hastalar için hastanede nasıl destek sağlanıyorsa evde de öyle destek sağlıyor şuanda. Bu korona sürecinde herkes bir şeyler yapmaya çalıştı ama herkes her işi yapamayacağı gibi bizde kendi alanımız olan biyomedikal alanında bu işi yapmak istedik" dedi.

Solunum cihazı olarak mekanik ventilatör yaptıklarını anlatan İnşaat Mühendisi Özgören de, hiçbir yerden destek almadan kendi imkanlarıyla şu anda ayda bin adet üretim yapabilecek kapasitede olduklarını söyledi.

Türk mühendisler pandemide milli ve yerli solunum cihazı üretti
Türk mühendisler pandemide milli ve yerli solunum cihazı üretti
Türk mühendisler pandemide milli ve yerli solunum cihazı üretti
Türk mühendisler pandemide milli ve yerli solunum cihazı üretti

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Türk mühendisler pandemide milli ve yerli solunum cihazı üretti - Son Dakika


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