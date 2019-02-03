Türk Mühendisler Yerli İmkanlarla 15 Ayda Gemi Üretti

Türkiye'nin önemli ağır sanayi kuruluşlarından İÇDAŞ'ın, Çanakkale'nin Biga ilçesindeki tersanelerinde Türk mühendislerince yerli imkanlar kullanılarak ürettiği yeni gemisi "İÇDAŞ-5" suya indirildi.

BURAK AKAY - Türkiye'nin önemli ağır sanayi kuruluşlarından İÇDAŞ'ın, Çanakkale'nin Biga ilçesindeki tersanelerinde Türk mühendislerince yerli imkanlar kullanılarak ürettiği yeni gemisi "İÇDAŞ-5" suya indirildi.



Türk mühendisliğinin, gelişen teknolojiyle projelendirdiği gemiler milli üretim olma özelliğini beraberinde taşırken, yurt dışından da büyük talep görüyor. Özellikle dünyada denizcilik sektörüne hakim armatörlerce tercih edilen gemiler kalite ve kullanışlılık bakımından da listenin ön sıralarında yer alıyor.

Tamamı Türk mühendislerinin yerli dizayn imkanları kullanılarak yapılan gemilerin ihracatıyla ülke ekonomisine önemli oranda döviz girdisi sağlanıyor.

AA muhabirinin aldığı bilgilere göre, tersanelerinde son 3 yılda 7 kimyasal tanker, 5 genel kargo gemisi, iki römorkör ve bir pilot botu inşa edip ihracata başlayan şirketin son gemisi "İÇDAŞ-5"in inşa çalışmaları tamamlandı.



Son olarak iç tefşirat ve elektronik dizayn çalışmaları kalan gemi için şirket yöneticilerinin de katılımıyla düzenlenen törende kurban kesildi, dua edildi. Ardından "Vira Bismillah" denilerek geminin suya indirme işlemi yapıldı.



Yaklaşık 15 ayda tamamlanan ve genel kargo sınıfında görev yapacak İÇDAŞ-5'in, 150 metrelik boyu ile 15 bin DWT yük taşıma kapasitesine sahip olduğu belirtildi. 10 bin groston ağırlığındaki geminin makinesinin ise yaklaşık 5 bin beygir gücünde olduğu kaydedildi.



Geliştirilen teknolojiyle daha uzun seyir mesafesine gidip daha az yakıt sarfiyatı yapabilen gemi, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) gereklilikleri doğrultusunda "TIER III" standartlarında nitrojen oksit salınımı, Balast Suyu Arıtma Sistemi bakımından uluslararası kurallara uygun ekipmanlarla donatıldı.



Danimarka, Almanya ve Kanada'daki dünyanın önde gelen armatörlerine siparişle gemi üreten İÇDAŞ'ın, Amerika ve Avrupa'nın birçok ülkesinden gelen talepler doğrultusunda iş bağlantısı için görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi.



Uçak gemisi üretimi için dev kuru havuz çalışmaları sürüyor



İÇDAŞ, Çanakkale'deki tersanelerinde üretilen gemilerde yüksek standartlar kullanıyor.



Sofistike ve son teknolojiyle donatılan gemi grubunda paslanmaz kimyasal tankerlerin 110 metre boyunda ve 18 metre genişliğinde ölçülere sahip olduğu ifade edildi. 14 ayda tamamlanan ve Almanya'daki bir firmaya ihraç edilen "İÇDAŞ-29" isimli tanker, özellikleriyle armatörler tarafından yoğun ilgi görüyor.



Firmanın göz bebeği konumundaki ekonomik genel kargo gemileri ise filonun yenilenen modern, ekonomik ve çevreci yüzü olarak tanınıyor.



Danimarka, Almanya ve Kanada'daki dünyanın önde gelen armatörlerine siparişle gemi üreten İÇDAŞ'ın, Amerika ve Avrupa'nın birçok ülkesinden gelen talepler doğrultusunda iş bağlantısı için görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi.



Biga'daki fabrika tesislerinde uçak gemisi üretmek için 50 milyon dolarlık yatırımla başlanan, 370 metre boyunda ve 70 metre genişliğindeki kuru havuz inşaatı çalışmaları da sürüyor.



Türkiye'nin savunma sanayisindeki atağı üzerine başlanan proje kapsamında dev kuru havuzun inşası 2017'de başladı.

İÇDAŞ'ın Çanakkale'de yer alan Değirmencik çelik ve enerji üretim tesisleri ile tersanesinin bulunduğu yerleşkede yapımına başlanan "Yerli ve Milli Uçak Gemisi Yapım Havuzu", 370 metrelik boyu ve 70 metrelik genişliğiyle tamamlandığında ülkenin en büyük gemi inşa alanı unvanına sahip olacak.

Büyük oranda fiziki gerçekleşmenin sağlandığı çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

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