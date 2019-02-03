Son Dakika Haberleri: Türk mühendisler yerli imkanlarla 15 ayda gemi üretti

Türk mühendisler yerli imkanlarla 15 ayda gemi üretti

49 dakika önce

İÇDAŞ firması tarafından yerli imkanlarla inşa edilen, genel kargo sınıfında görev yapacak, 150 metre boyunda, 15 bin DWT yük taşıma kapasitesine ve 10 bin groston ağırlığa sahip "İÇDAŞ-5" gemisi suya indirildi.

Türk mühendisler yerli imkanlarla 15 ayda gemi üretti, System.String[]
İÇDAŞ firması tarafından yerli imkanlarla inşa edilen, genel kargo sınıfında görev yapacak, 150 metre boyunda, 15 bin DWT yük taşıma kapasitesine ve 10 bin groston ağırlığa sahip "İÇDAŞ-5" gemisi suya indirildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 12:27 

Ekonomi
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