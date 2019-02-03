Türk mühendisler yerli imkanlarla 15 ayda gemi üretti

İÇDAŞ firması tarafından yerli imkanlarla inşa edilen, genel kargo sınıfında görev yapacak, 150 metre boyunda, 15 bin DWT yük taşıma kapasitesine ve 10 bin groston ağırlığa sahip "İÇDAŞ-5" gemisi suya indirildi.

İÇDAŞ firması tarafından yerli imkanlarla inşa edilen, genel kargo sınıfında görev yapacak, 150 metre boyunda, 15 bin DWT yük taşıma kapasitesine ve 10 bin groston ağırlığa sahip "İÇDAŞ-5" gemisi suya indirildi.

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