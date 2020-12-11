Türk mühendislerden açık kaynak kodlu teknoloji hamlesi - Son Dakika

Yerli teknoloji şirketi Bulutistan, IDC Turkiye Cloud & Datacenter Summit 2020'de geliştirdiği yeni teknolojilerini duyurdu. Yapılan açıklamada açık kaynak kodlu yazılımlar kullanarak geliştirilen yeni teknolojilere dair detaylar paylaşılırken Türk mühendis ve yazılımcıların gücüne vurgu yapıldı.

Bulut teknolojileri dünyasının önemli oyuncuları arasında yer alan Bulutistan, 9 Aralık'ta düzenlenen IDC Turkiye Cloud & Datacenter Summit 2020'de açık kaynak kodlu yeni teknolojilerini açıkladı. Yerli teknoloji şirketi, Türk mühendisler eşliğinde 'konteyner teknolojileri', 'docker teknolojileri' ve 'kubernetes teknolojileri' üzerinde yaptığı çalışmalar ile bulut servislerine yenilerini ekledi. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Bulutistan Kurucu Ortağı Orçun M. Özalp, "Açık kaynak kodlu teknolojiler kullanarak geliştirdiğimiz yenilikçi bulut servislerimizi ve arkasında desteğini veren Türk mühendislerimizin gücünü hep birlikte ülkemiz için değere dönüştürme yolunda emin adımlarla ilerliyor ve bundan onur duyuyoruz" dedi.

GELİŞİME AÇIK YAZILIMLAR BİR ADIM ÖNE ÇIKIYOR

Yeni teknolojilerine ilişkin detayları da aktaran Özalp "Şirketlerin veya organizasyonların teknoloji gereksinimleri çok hızlı bir şekilde değişiyor ve beklentiler farklılaşıyor. Yeni bir iş sunduğunuzda ilk dikkat edilen husus, ortaya çıkarılan yazılımın ne kadar gelişime açık olduğu. Bu noktada açık kaynak kodlu teknolojilerin yerli yazılımcı ve mühendislerle güzel noktalara geleceğini düşünüyorum. Konteyner olarak ifade ettiğimiz, uygulamaları tüm işletim sistemlerinde yazılıma ihtiyaç duymadan çalıştırmamızı sağlayan teknolojinin yanı sıra konteyner haline getirilmiş uygulamaları kolaylıkla yönetmenizi sağlayan Kubernetes teknolojisi bulut servislerimizi güçlendirecek. Bugün ayrıca sanal makinelere kıyasla daha esnek ve tamamen ücretsiz sunulan Docker teknolojinden faydalandığımız, açık kaynak kodlu yazılımlarımızı ilgili detayları paylaşacağız" diye konuştu.

"AÇIK KAYNAK KODLU YAZILIMLAR İŞLETMELER İÇİN BİRÇOK AVANTAJ SAĞLIYOR"

Herkese açık kaynak kodları sayesinde yazılımların developerlar tarafından sürekli güncel tutulduğunu ve bu durumun da yazılımdan kaynaklı sorunları minimize ettiğini söyleyen Özalp, "Özellikle lisaslama konusundaki kolaylığı bu teknolojileri kullanıcılar için de daha sağlıklı hale getiriyor. Üstelik kapalı kutu yazılımlara nazaran işletmeler için ciddi maliyet avantajı da sağlıyor. Bir sorun durumunda sadece servis sağlayıcısından değil herhangi bir geliştiricilerden yardım alınabiliyor. Üstelik kaynak kodu elinizde olan yazılımlar daha güçlü bir güvenlik ve gizlilik sunuyor. Robotik, yapay zeka ve siber güvenlik gibi alanlarda, açık kaynak kodlu yazılımların sayısının giderek artacağını düşünüyoruz. Kısaca birçok avantajı olan açık kaynak kodlu yazılımların geleceğin teknoloji olduğunu biliyoruz ve çalışmalarımızı bu yönde ilerletiyoruz" ifadelerini kullandı.

"TÜRKCORN OLMAYA ADIM ADIM YAKLAŞIYORUZ"

Kısa zamanda kaydettikleri başarılarla şirketin değerini 1 milyar dolar ve üzerine taşıyarak hedefledikleri 'unicorn şirket' olma yolunda emin adımlarla ilerlediklerinin de altını çizen Orçun M. Özalp, "Günümüzde pandemi sebebi ile yeni normallerin oluşmaya başlaması ve özellikle şirketlerin dijital dönüşümünün kaçınılmaz şekilde hızlanması, bulut bilişim servislerini bu sürecin tam merkezine getirdi. Bu potansiyeli en iyi şekilde kullanan teknoloji şirketlerinin Türkiye'den de bir unicorn çıkarması an meselesi. Biz Bulutistan olarak, son 4 yılın en hızlı büyüyen teknoloji şirketi olmayı başardık ve TürkCorn olmaya adım adım yaklaşıyoruz" dedi.

5 FİRMAYA ÖDÜL

Bulutistan, IDC Turkiye Cloud & Datacenter Summit 2020 etkinliğinde pek çok ödülün de kaynağı oldu. Yerli teknoloji şirketinin birlikte çalışarak dijital dönüşüm yolculuğuna rehberlik ettiği Mavi, Diversey Kimya, Anel Group Türk Kızılay ve Trio Mobil Bilişim Sistemleri olmak üzere 5 firma ödül aldı. Altyapı ve Platform kategorisinde Diversey Kimya ve Anel Group üçüncülük, Cloud Cost Efficiency kategorisinde Mavi ikincilik, Yazılım kategorisinde Trio Mobil Bilişim ikincilik ve Özel Bulut kategorisinde Türk Kızılay ikincilik ödülü aldı.