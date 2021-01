Türk mühendislerden tabanca sektörüne yön verecek yenilik: CAS - Son Dakika

Türk mühendisleri tabanca sektörüne yön verecek bir yenilik olan "CAS" sistemini geliştirdi.

Yıllar geçtikçe savunma sanayisinde yerli markalar Türk halkının göğsünü kabartmaya devam ediyor. 2020 yılında dünyanın en prestijli ilk 100 savunma şirketleri listesinde kendine yer bulan Türk şirketi sayısı 5'ten 7'ye yükselerek bu gelişmeyi kanıtlamış durumda.

Bunların yanında AR-GE çalışmalarıyla sektöre yön vermeye devam eden şirketlerden biri de Samsun Yurt Savunma. Samsun'da 1998'de kurduğu fabrikasını 3 yerleşkeye çıkaran başarılı savunma şirketi; Türk savunma sanayisinin hafif silah, 9 mm tabanca sektöründe Canik markasıyla yüzde 100 yerli üretim yapıyor. Yeni çıkardığı 'Canik advanged sight system(CAS)' ile kullanıcıların her ortamda en iyi açıyla hedefi vurmalarının yanında pürüzsüz gövde yapısıyla da kolay taşınma imkanı sunuyor.

Yaklaşık 1 yıllık araştırma ve geliştirme sürecinin sonucu kullanıcıya sunulan CAS; mekanik nişangahlar ile fiber trityum optik gece/gündüz nişangahının birlikte kullanımına imkan tanıyan bir alt yapı uyarlaması. Şu an için TP9 SUB Elite CAS olarak piyasaya sürülen tabanca aslında orijinal TP9 SUB Elite modeline CAS entegre edilmiş versiyonu. Bu yeni nişangah sistemi kapağa entegre edilmiş fiber-trityum optik gece nişangahı sayesinde silahlar düşük profile sahip oluyor. Pile ihtiyaç duymayan nişangah ile atıcılar aydınlık veya karanlık ortamda çok hızlı ve isabetli bir şekilde hedefe angaje olabiliyor.

Nişangahın kapağa entegre olması ise üst gövdenin kıyafetlere takılmadan pürüzsüz bir şekilde hızla çekilebilmesini sağlıyor. Tüm bu kolaylıkların yanında kattığı estetik ile de hafif tabanca sektöründe kullanım alışkanlıklarını besliyor. Bununla birlikte kullanıcıların beklentilerini karşılamak amacıyla CAS aynı zamanda klasik gez-arpacık setiyle de kullanılabilme imkanı sunuyor.

Samsun'daki fabrikasında üretilen silahların büyük çoğunluğunu ihraç eden ve cirosunun yüzde 80'ini ihracat oluşturup; 2017, 2019, 2020 yıllarında Amerika'da 'yılın tabancası' ödülleriyle rüştünü kanıtlayan Canik Arms'ın yeni modeli TP9 SUB Elite CAS ile bir kez daha yılın tabancası ödülünü Türkiye'de getirmesi bekleniyor.

