Türk mühendislerden uzaktan kimlik doğrulama ve müşteri tanıma süreçleri için hibrit ürün - Son Dakika

Türk mühendislerden uzaktan kimlik doğrulama ve müşteri tanıma süreçleri için hibrit ürün

17.03.2021 15:05
Türk mühendislerden uzaktan kimlik doğrulama ve müşteri tanıma süreçleri için hibrit ürün, System.String[]

Türk girişimcilerin kurduğu ve Almanya'nın yenilikçi kimlik yönetim platformlarından IMPaaS sağlayıcısı Identify, Türkiye'de Teknopark İstanbul'daki Ar-Ge ofisinde gerçekleştirdiği çalışmalarla Hybrid KYC ürününü geliştirdi.

Türk girişimcilerin kurduğu ve Almanya'nın yenilikçi kimlik yönetim platformlarından IMPaaS sağlayıcısı Identify, Türkiye'de Teknopark İstanbul'daki Ar-Ge ofisinde gerçekleştirdiği çalışmalarla Hybrid KYC ürününü geliştirdi.

Şirket açıklamasına göre, Identify Türkiye'nin Almanya'daki deneyimi ve Türk kullanıcıların beklentileri çerçevesinde geliştirilen Hybrid KYC'nin Türkiye'den tüm Avrupa ülkelerine ihraç edilmesi üzerinde çalışmalar yoğunlaşıyor.

Türk mühendislerin geliştirdiği ürün, Selfie Ident ve Video Ident çözümlerinin entegrasyonunu kapsıyor. Bu çözüm sayesinde kurumlar, hızlı dijital müşterileri şirketlerine kazandırırken, gecikmelerden dolayı müşteri kaybetme riskini ortadan kaldırarak dönüşüm oranını (conversion rate) artırıyor. Kullanıcılar da OCR ve NFC teknolojilerine sahip Hybrid KYC ile yeni bir markaya müşteri olma süreçlerini tek başlarına tamamlayabiliyor. Beklenmedik bir durumla karşılaştıklarında ise hiç beklemeden tek bir dokunuşla müşteri temsilcisine bağlanarak süreci rahatlıkla sonlandırıp kurum müşterisi haline gelebiliyor.

Identify Türkiye, Türkiye'de "hızlı dijital müşteri" olarak isimlendirdiği yeni tip müşterileri; kağıt form, sözleşmeler ve ıslak imzadan kurtaran yüzde 100 dijital müşteri kazanımı teknolojilerini pazara sunarken, pazarın beklentilerini de titizlikle değerlendiriyor. Türkiye'deki kullanıcıların video aracılığıyla kimlik doğrulama hizmetine alternatif bir çözüm bekledikleri gerçeğinden hareket eden şirket, müşterilerin tüm süreci kendilerinin tamamlayabileceği Hybrid KYC çözümünü geliştiriyor. Böylece yeni bir kurum müşterisi olmak isteyen kullanıcılar, bunun için şirketin şubesine gitmek, kuryeyle gelen formları imzalamak ya da video kimlik doğrulaması için bir müşteri temsilcisiyle görüşme yapmak zorunda kalmıyor. Tüm süreci kendi başlatıp kendi sonlandırabiliyor ve ihtiyaç duyduğu anda süreçten kopmadan saniyeler içinde canlı bir müşteri temsilcisi desteği alabiliyor.

Hybrid KYC, kurumlar için de maliyet avantajları sunuyor. Video görüşmelerin maliyetlerinin yüksek olması ve video kayıtlarının saklanması aşamasında artan depolama gereksinimleri şirketleri farklı çözüm arayışlarına itiyor. Bu yüksek maliyetleri azaltmak isteyen şirketler, müşterilere video kimlik doğrulama dışında farklı, daha bütçe dostu ve regülasyonlara uyumlu çözümler sunmak istiyor. Bu kapsamda Identify Türkiye, Hybrid KYC ile uzaktan müşteri edinimi ve müşteri tanıma (KYC) süreçlerinde şirketlere destek sunuyor.

"Hem müşteriyi hem de kurumları odağına alıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Identify Türkiye Genel Müdürü Ali Haydar Ünsal, Türkiye'de faaliyete başladıklarında müşterilerin kurumlardan çok farklı beklentileri olduğunu anladıklarını belirterek, "Bu kapsamda Teknopark İstanbul'daki Ar-Ge ofisimizde, Türk mühendislerimizin gücüyle Almanya'daki deneyimimizi Türkiye pazarındaki aktörlerin istekleri çerçevesinde birleştirdiğimiz Hybrid KYC'yi geliştirdik." ifadesini kullandı.

Hem müşteriyi hem de kurumları odağına alan bu yeni ürün ile sürece 360 derecelik bir hakimiyet sunduklarını aktaran Ünsal, şunları kaydetti:

"Kurumlara 'artık KYC sürecindeki gecikmelerden, aksaklıklardan dolayı müşteri kaybetmeyeceksiniz' diyoruz. Bu çok kritik bir söylem. Zira Identify Türkiye olarak, uzaktan müşteri edinimi süreçlerinin kurumlar için hızla müşteri kazanma avantajının yanı sıra hızla müşteri kaybetme riski taşıdığını da sürekli dile getiriyoruz. Yeni çözümümüz ise müşteriyi zorlandığı anda müşteri temsilcisiyle bir araya getiriyor ve süreci güvenle tamamlamasını sağlıyor. Böylece müşteri, saniyeler içinde işlemleri istediği yöntemle tamamlayıp kurumun yeni müşterisi haline gelebiliyor. Bu da yüksek müşteri memnuniyeti ve mutlu müşteriler anlamına geliyor. Çünkü müşteri, yolculuğunu kendi başlatıyor, kendi sonlandırıyor ve istediğinde canlı bir müşteri temsilcisinden destek alıyor. Burada teknolojiyi kullanma becerisi müşterileri tatmin ediyor. Öte yandan, teknoloji konusunda yeterli bilgiye sahip olmayan müşterinin de canlı destek yardımıyla süreci tamamlaması ve teknolojiye alışma süreci pekiştiriliyor. Şirketler de hem daha hızlı, yani müşteri kazanıyor hem de başta video depolama maliyetleri olmak üzere önemli avantajlar elde ediyor."

İstanbul, Almanya, Türkiye, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türk mühendislerden uzaktan kimlik doğrulama ve müşteri tanıma süreçleri için hibrit ürün - Son Dakika Ekonomi


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