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Türk mühendisleri geliştirdi, üretici çok beğendi - Son Dakika

Türk mühendisleri geliştirdi, üretici çok beğendi

29.07.2021 11:52

Türk mühendisleri geliştirdi, üretici çok beğendi Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü tarafından melezleme yoluyla elde edilen yeni bir üzüm çeşidi olan Efem üzümünde ilk hasat yapıldı Dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultaniye üzümün başkenti olan Alaşehir'de 3 yıl önce ekilen Efem üzümünde ilk...

Türk mühendisleri geliştirdi, üretici çok beğendi

Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü tarafından melezleme yoluyla elde edilen yeni bir üzüm çeşidi olan Efem üzümünde ilk hasat yapıldı

Dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultaniye üzümün başkenti olan Alaşehir'de 3 yıl önce ekilen Efem üzümünde ilk hasat yapılırken yeni üzüm hem verimi hem de dayanıklılığı hem de lezzetiyle dikkat çekiyor

Efem üzümünün ilk hasadına katılan üzüm üreticileri yeni çeşidi çok beğendiklerini ve kendilerinin de dikeceğini dile getirdi

MANİSA - Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsündeki ziraat mühendisleri tarafından melezleme yoluyla elde edilen yeni bir üzüm çeşidi olan Efem üzümünde ilk hasat yapıldı. Dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultaniye üzümün başkenti olan Alaşehir'de 3 yıl önce ekilen Efem üzümünde ilk hasat yapılırken yeni üzüm hem verimi hem de dayanıklılığı hem de lezzetiyle dikkat çekiyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak faaliyet gösteren Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Alaşehir Yeşilyurt Mahallesi'nde bulunan uygulama alanından yeni geliştirdiği çeşitleri üreticilere tanıttı.

Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü tarafından melezleme yoluyla geliştirilen ve ismi üreticilere sorularak Efem olarak tescillenen yeni üzüm çeşidinin Mahrabaşı ve Hamburg misketi üzümlerinin melezlemesi sonucu elde edildiği ve ilk kez Alaşehir'in Yeşilyurt Mahallesi'nde oturan Ali Topal tarafından yetiştirilerek ilk ürünlerin elde edildiği bildirildi. İlk ürünün hasadı nedeniyle üretici Ali Topal'ın üzüm bağında hasat şenliği ve tanıtım etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Asma Islahı ve Genetik Bölüm Başkanı Ziraat Yüksek Mühendisi Metin Kesgin, Yetiştirme tekniği Bölümünden Ziraat Yüksek Mühendisi Mustafa Sacit İnan, Bağcılık Araştırma Enstitüsü Alaşehir İşletme Sorumlusu Ziraat Yüksek Mühendisi Mahmut Aşık ve üreticiler katıldı.

"Pazar şansı çok yüksek"

Alaşehir Yeşilyurt Mahallesi Koca Piyam mevkiinde 7 dekar alanda 3 yıl önce diktiği Efem üzüm çeşidinden ilk ürünü aldı. İlk ürünü almanın mutluluğunu yaşayan Ali Topal, "Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nün en son ürettiği bir üzüm çeşidi. Aromasıyla, tat oranıyla mükemmel bir çeşit. Araştırma Enstitüsünü ziyaret ederek çeşidi orada gördüm, dikimini yaptım. Pazar şansı çok yüksek bir çeşit. Bin asma diktim. Dönüm başı 4 ton üzüm veriyor. Şu anda içinde bulunduğumuz bağın üzümlerini 8 TL'den sattım. Çok mutluyum." dedi.

"Kesinlikle bölgede yayılmalı"

Etkinliğe katılan bir diğer üzüm Üreticisi Cenk Yıldırım ise, "Manisa Bağcılık Araştırma Müdürlüğü çok güzel bir çeşit geliştirmiş. Onun için buraya geldik. İsmi Efem. Kesinlikle ovamıza yayılması gereken bir çeşit. Çok güzel ve verimli çalışma olduğunu uygulamalı olarak yerinde gördük. Bende Efem çeşidini dikmeyi düşünüyorum. Çok ümitvar olarak görüyorum ve herkese tavsiye ediyorum" diye konuştu.

"İyi kalitede ve yüksek verimli"

Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Asma Islahı ve Genetik Bölüm Başkanı Ziraat Yüksek Mühendisi Metin Kesgin ise şunları söyledi: "Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından melezleme ıslahı yoluyla geliştirilen 'Efem' Üzüm çeşidini çiftçilere tanıtım etkinliğindeyiz. Efem üzüm çeşidimizi kurumumuzda kontrollü melezleme Islahı ile sofralık çok iri, koyu kırmızı siyah renkli, çekirdekli, konik salkım yapısında, normal salkım sıklığında, orta erkenci, bir üzüm çeşidi olarak geliştirdik. Gelecek için ümit veren, şu anda yaygın olarak yetiştirilen orta mevsim siyah çekirdekli üzüm çeşitlerinden daha iyi kalite ve verim özelliklerine sahip bir ürün olarak öne çıkan üzüm tescillenerek 'Efem' isminde piyasaya sürüldü. Gerek üretici gerek Pazar istekleri yönünden ihtiyaçları karşılayabilen, raf ömrü iyi, yola dayanımı iyi, verimi yüksek, sofralık güzel bir üzüm çeşidi olarak ön plana çıkmıştır. Çeşidimizin verimi dekarda 2 buçuk ile 4 ton arasında, yetiştirilmesi kolay, üniform ürün ve renklenme ile pazara sunulabilmektedir. Ülkemiz bağcılığına ve üreticilerimize hayırlı olsun."

Türk mühendisleri geliştirdi, üretici çok beğendi
Türk mühendisleri geliştirdi, üretici çok beğendi
Türk mühendisleri geliştirdi, üretici çok beğendi
Türk mühendisleri geliştirdi, üretici çok beğendi
Türk mühendisleri geliştirdi, üretici çok beğendi
Türk mühendisleri geliştirdi, üretici çok beğendi
Türk mühendisleri geliştirdi, üretici çok beğendi
Türk mühendisleri geliştirdi, üretici çok beğendi

Yeşilyurt, Alaşehir, Manisa, Hasat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türk mühendisleri geliştirdi, üretici çok beğendi - Son Dakika Ekonomi


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