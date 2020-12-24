Türk mühendisleri tarafından geliştirilen 'eSIM' tanıtıldı - Son Dakika

Türk mühendisleri tarafından geliştirilen 'eSIM' tanıtıldı

24.12.2020 14:55
Türk mühendisleri tarafından geliştirilen 'eSIM' tanıtıldı, System.String[]

TÜRK mühendisleri tarafından geliştirilen, cep telefonlarında SIM kart kullanmadan numara değiştirmeyi ve çift hat kullanma imkanını sağlayan 'eSIM' uygulamasının tanıtımı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.

TÜRK mühendisleri tarafından geliştirilen, cep telefonlarında SIM kart kullanmadan numara değiştirmeyi ve çift hat kullanma imkanını sağlayan 'eSIM' uygulamasının tanıtımı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi. Bakan Karaismailoğlu, "eSIM hizmeti, 2021 yılından itibaren yaygın bir şekilde uygulanmaya başlayacaktır" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yerli imkanlarla geliştirilen 'eSIM'in Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda düzenlenen tanıtımına katıldı. Burada konuşan Karaismailoğlu, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen yüzde 100 yerli ve milli eSIM uygulamasını kamuoyuna tanıtmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Bakan Karaismailoğlu, "eSIM sistemlerine yönelik ilgili sunucuların ülkemizde konuşlandırılması, yerlilik şartı ve GSMA standartlarına uyum konusunda düzenleme Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumumuzca yapıldı. eSIM uygulamasıyla SIM özelliği olan cihazlarda yer alacak güvenli çip marifetiyle, uzaktan yüklenebilecek ve yönetilebilecek. Bu teknolojiyle SIM kartlarının çok daha üzerinde güvenlik ve koruma seviyesi olacak. eSIM altyapısını uluslararası standartlara uygun olarak, yerli ve milli imkanlarımızla geliştirmiş olmamız sayesinde, eSIM geliştiren ülkeler arasında ilk sıralarda yerimizi aldık. eSIM hizmeti, 2021 yılından itibaren yaygın bir şekilde uygulanmaya başlayacaktır" dedi.

'BİLİŞİM SEKTÖRÜNDEKİ YERLİLİK ORANI YÜZDE 23'E ÇIKTI'Bilgi ve iletişim sektöründe artan talebi karşılarken yerli ve millilik oranını artırmak için gayret ettiklerini kaydeden Bakan Karaismailoğlu, "Geleceğin lider ülkeleri, özellikle haberleşme ve bilişimde kendi teknolojilerini üreten, bu anlamda kendine yeten ve teknoloji ihraç edebilen ülkeler olacak. Bu nedenle, ülkemizin veri ulaştırmada yetkinliklerini ve hizmet kalitesini artırırken dikkat ettiğimiz bir başka önemli husus da kullandığımız teknolojilerin yerli ve millilik oranını yükseltmek oldu. Bilgi ve iletişim sektöründe artan talebi karşılarken, aynı zamanda yerli ve millilik oranımızı artırmak için adeta seferberlik ilan ettik.  2019 yılı sonu itibariyle, bilişim sektörümüzdeki yerlilik oranımızı yüzde 23'lere çıkarttık" diye konuştu.Bakan Karaismailoğlu konuşmasının ardından, eSIM uygulamasının bulunduğu telefonla Kule AŞ Teknik Operasyonlar Direktörü Burhan Kandemir, Ankara-Niğde Otoyolu Ana Kontrol Merkezi'nden ERG Trafik Yol Güvenlik Müdürü Mustafa Akbaş ve Malta Bayraklı "Atlantis Alhambra" Gemisi Kaptanı Orhan Kasap ile görüşme gerçekleştirdi.eSİM NEDİR?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun tanıtımını yaptığı eSIM hayatımızda pek çok kolaylıklar getirecek. eSİM; fiziki bir telefon kartı değil. Akıllı telefona iliştirilecek küçük bir çipten ibaret. eSIM'lerle artık yeni bir telefon numarası kullanmak için plastik SIM kartı değiştirmeye gerek kalmayacak, tek bir telefonda iki hat kullanılabilecek.


Türk mühendisleri tarafından geliştirilen 'eSIM' tanıtıldı
Türk mühendisleri tarafından geliştirilen 'eSIM' tanıtıldı
Türk mühendisleri tarafından geliştirilen 'eSIM' tanıtıldı

Adil Karaismailoğlu, Milli, Bakan, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Türk mühendisleri tarafından geliştirilen 'eSIM' tanıtıldı - Son Dakika


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