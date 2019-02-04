Türk Mühendislerin 15 Ayda Yerli İmkanlarla Ürettikleri Gemi: İçdaş-5

Son dönemde ülkemizde finanse edilen yerli uçak, savunma teknolojileri gibi üretimlere son olarak yerli kargo gemisi İÇDAŞ-5 eklendi. Tamamı Türk mühendisler tarafından yerli dizayn imkanlar kullanılarak geliştirilen İÇDAŞ-5, Çanakkale
'nin Biga
ilçesinde suya indirildi.
İÇDAŞ'ın son yıllarda geliştirdiği yerli üretim gemilerin yurt dışına da ihraç edildiği ve bu sayede milyonlarca dolarlık döviz girdisi sağladığı biliniyor. Sadece son 3 yılda 7 kimyasal tanker, 2 romörkör, 5 genel kargo gemisi ve bir adet de pilot botu inşa eden İÇDAŞ'ın son gemisi de böylece suya inmiş oldu.
İÇDAŞ-5'in Dikkat Çeken Özellikleri
Gemi 150 metre boyunda ve 15 bin DWT yük taşıma kapasitesine sahip.
5 bin beygir gücünde gemi makinesine sahip olan İÇDAŞ-5, toplamda 10 bin groston ağırlığında.
Gemi daha uzun deniz seferlerini çok daha az yakıt sarfiyatıyla yapabiliyor.
İÇDAŞ-5'te, TIER III standartlarında osit salınımı ve tüm ulusal standartları karşılayan ekipmanlar bulunuyor.
Geminin yurt dışına ihracı konusunda başta Amerika
ve Avrupa
'nın önemli ülkeleri olmak üzere görüşmeler sürüyor.