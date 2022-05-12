Türk mühendislerin geliştirdiği elektrikli sürücüsüz otobüs Norveç'te sefere çıktı - Son Dakika
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Türk mühendislerin geliştirdiği elektrikli sürücüsüz otobüs Norveç'te sefere çıktı

12.05.2022 14:42
Türk mühendislerin geliştirdiği elektrikli sürücüsüz otobüs Norveç'te sefere çıktı

Türk şirketi Karsan'ın teknoloji partneri ADASTEC ile birlikte geliştirdiği seviye 4 otonom elektrikli otobüs, Norveç'in Stavanger şehrinde toplu taşıma hizmeti vermeye başladı.

Türk şirketi Karsan'ın teknoloji partneri ADASTEC ile birlikte geliştirdiği seviye 4 otonom elektrikli otobüs, Norveç'in Stavanger şehrinde toplu taşıma hizmeti vermeye başladı.

Sefer öncesi yapılan törene Norveç Ulaştırma Bakanı JonIvar Nygard, Karsan CEO'su Okan Baş, ADASTEC CEO'su Ali Ufuk Peker ve çok sayıda Norveçli vatandaş katıldı.

Baş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk mühendislerinin geliştirdiği seviye 4 otonom elektrikli çevre dostu otobüsün Norveç'in Stavanger şehrinde hizmete başladığını söylerken bunun Avrupa'da bir ilk olduğuna dikkati çekti.

Baş, Avrupa'da ilk kez şehir içinde toplu taşıma hizmetinin sürücüsüz elektrikli araç Karsan Otonom e-ATAK ile gerçekleştirmesinden dolayı mutlu olduklarını belirtti.

Peker ise, Norveç gibi bir ülkede geleceğin taşımacılığının önderlerinden biri olmanın büyük önem arz ettiğini hatırlattı.

Peker," Bu yeni seviye 4 sürücüsüz otobüsün Norveç'te kullanımı, yarının taşımacılığında en önde yer almamız ve geleceğin mobilitesine sağlayacağımız katkıları gösteren önemli kilometre taşını simgeliyor." dedi.

Türkiye'nin Osla Büyükelçisi Fazlı Çorman da Avrupa'da ilk kez, insansız bir otobüs toplu taşıma sistemine entegre edilerek şehir trafiğinde kullanılmasından dolayı gurur duyduğunu belirterek, şirket yetkilisi ve mühendislerine kendilerine bu sevinci yaşattıkları için teşekkür etti.

Sürücüye ihtiyaç duymadan çevresini algılayabilen Otonom e-Atak'ta otobüsün farklı yerlerinde konumlanan çok sayıda lidar sensör bulunuyor.

Bununla birlikte, ön kısımdaki gelişmiş radar teknolojisi, RGB kameralarla yüksek çözünürlükte görüntü işleme, termal kameralar sayesinde ekstra çevre güvenliği gibi birçok yenilikçi teknoloji de Otonom e-Atak'ın özellikleri arasında yer alıyor.

Türk mühendislerin geliştirdiği elektrikli sürücüsüz otobüs Norveç'te sefere çıktı
Türk mühendislerin geliştirdiği elektrikli sürücüsüz otobüs Norveç'te sefere çıktı
Türk mühendislerin geliştirdiği elektrikli sürücüsüz otobüs Norveç'te sefere çıktı
Türk mühendislerin geliştirdiği elektrikli sürücüsüz otobüs Norveç'te sefere çıktı
Türk mühendislerin geliştirdiği elektrikli sürücüsüz otobüs Norveç'te sefere çıktı

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Norveç, Atak, Türk, su, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Teknoloji Türk mühendislerin geliştirdiği elektrikli sürücüsüz otobüs Norveç'te sefere çıktı - Son Dakika


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