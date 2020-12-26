Türk mühendislerin geliştirdiği ürünün virüsü yüzde 99,99 yok ettiği belirtildi - Son Dakika

Türk mühendislerin geliştirdiği ürünün virüsü yüzde 99,99 yok ettiği belirtildi

26.12.2020 13:13
Türk mühendislerin geliştirdiği ürünün virüsü yüzde 99,99 yok ettiği belirtildi, System.String[]

Türk mühendisler tarafından geliştirilen "VeriMax" adlı ürünün içerdiği yüksek alkali özelliği ile bakteri ve virüsleri yüzde 99,99 oranında yok ettiği açıklandı.

Türk mühendisler tarafından geliştirilen "VeriMax" adlı ürünün içerdiği yüksek alkali özelliği ile bakteri ve virüsleri yüzde 99,99 oranında yok ettiği açıklandı. Firmadan yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Covid-19 Kliniği'nde yapılan klinik uygulamalarda ürünün uygulandığı yüzeylerde 14 boyunca virüsün yaşamadığı kanıtlandı" ifadelerine yer verildi.

Yetkililerden yapılan açıklamaya göre; VeriMax adlı ürünün içerdiği yüksek alkali özelliği ile bakteri ve virüsleri yüzde 99,99 oranında yok ederek; resmi kurumlar ve bağımsız laboratuvarlarda onaylandığı, 14 gün koruma sağladığı ifade edildi. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Covid-19 Kliniği'nde yapılan klinik uygulamalarında VeriMax'ın uygulandığı yüzeylerde 14 boyunca virüsün yaşamadığı kanıtlandığı açıklandı.

Firma yetkilileri, "Ağır metal ve biyosidal içermeyen özel formülü ile insan sağlığına olumsuz bir etkisi yok. Üstelik havaya karışmayan formülü sayesinde, uygulanan ortamın hava kalitesini de bozmuyor. Hastaneler, camiler, okullar, oteller ve toplu taşıma araçları başta olmak üzere insan trafiğinin yoğun olduğu tüm alanlarda ve evlerde 14 gün boyunca koruma sağlayan ürün insan ve evcil hayvan sağlığına hiçbir zarar vermiyor" açıklamasında bulundu.

"TOPLU TAŞIMADA GÜVENİLİR ORTAM"

Açıklamanın devamında, şu ifadeler yer aldı:

"Bina, iş yeri, toplu taşıma araçları, fabrikalar yani ihtiyaç duyulan her alanda yüksek sterilizasyonu çevre teknolojilerini de hesaba katarak sağlamayı başaran Veritas Çevre mühendisleri; ozon, UV uygulamaları ve yüksek alkali kimyasal ürün grupları üretiminin tamamında kanıtlanmış başarılı sonuçlara ulaştılar. Özellikle toplu taşıma, ticari taksi gibi toplumda ortak ve yoğun kullanılan araçlar ve kişisel araçların tam korunması için Veritas Çevre'nin özel formülü VeriMax, uzun süren kalıcı çözüm olanakları sunuyor. Toplu taşımalarda sıkça dokunulan yüzeylerde uzun süreli koruma sağlayarak virüs ve bakterilerin bulaş riskini engelleyen VeriMax, uygulandığı aracı 14 gün boyunca güvenli ortam haline getirdi."


Türk mühendislerin geliştirdiği ürünün virüsü yüzde 99,99 yok ettiği belirtildi
Türk mühendislerin geliştirdiği ürünün virüsü yüzde 99,99 yok ettiği belirtildi
Türk mühendislerin geliştirdiği ürünün virüsü yüzde 99,99 yok ettiği belirtildi
Türk mühendislerin geliştirdiği ürünün virüsü yüzde 99,99 yok ettiği belirtildi

İstanbul Üniversitesi, Koronavirüs, Cerrahpaşa, Türk, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Türk mühendislerin geliştirdiği ürünün virüsü yüzde 99,99 yok ettiği belirtildi - Son Dakika


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