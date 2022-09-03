"Mobil güneş enerji jeneratörü" elektrik ihtiyacı olan yere götürülebilecek - Son Dakika
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"Mobil güneş enerji jeneratörü" elektrik ihtiyacı olan yere götürülebilecek

03.09.2022 12:20
"Mobil güneş enerji jeneratörü" elektrik ihtiyacı olan yere götürülebilecek

Türk mühendislerince geliştirilen mobil güneş enerji jeneratörü, şebekenin bulunmadığı ya da fiziksel şartların zorlaştığı bölgelerde elektrik ihtiyacını karşılayabilecek.

Türk mühendislerince geliştirilen mobil güneş enerji jeneratörü, şebekenin bulunmadığı ya da fiziksel şartların zorlaştığı bölgelerde elektrik ihtiyacını karşılayabilecek.

Geliştirilen sistem deprem, sel gibi afet bölgeleri, arama kurtarma çalışmaları, askeri amaçlı çalışmalar, tarım, şantiye gibi saha uygulamaları, arama veya çıkartma amaçlı madencilik uygulamalarında kullanılabiliyor.

Sistem, yükleme ve indirme için başka bir aracı ihtiyaç duymadan kendi ayaklarında kaldırılarak taşıma yapılacak araca konulabiliyor.

Aküler ve kumanda panosu hariç 20 ton ağırlığa sahip mobil güneş enerji jeneratörü 2,60 metre en, 6,25 metre boy, 3,20 metre de yüksekliğe sahip.

Üzerindeki panellerle elektrik üreten mobil güneş enerji jeneratörü, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ'de de sergileniyor.

Atlas Global firması ortaklarından Veli Esen, AA muhabirine, yüzde 100 yerli olan mobil güneş enerji jeneratörlerinin patentini de aldıklarını söyledi.

Sistemin acil durumlarda kullanılmak üzere tasarlandığını belirten Esen, "Elektrik şebekesinin çöktüğü her yerde kullanılabilecek bir ürün. Ses ve ısı yaymadığı için İHA ve SİHA'ların güç ihtiyaçları için de kullanabilecek bir ürün. Sanayi ve madencilik sektöründe elektriğe ulaşılamayan yerlerde çok rahat kullanılabilir." dedi.

Proje üzerinde 3 yıl çalıştıktan sonra 6 aylık üretim süreci geçirdiklerini anlatan Esen, bu yılın başında da ilk üretimlerini gerçekleştirdiklerini aktardı.

Sistemle 35 ila 100 kilovat arasında elektrik enerjisi üretilebildiğini vurgulayan Esen, 25 yıllık ömrü bulunan sistemin 2 yılda maliyetini karşıladığına işaret etti.

Sistemlerinin iki modeli bulunduğunu dile getiren Esen, "Küçük modelinde 13 metrekare alanda toplanan güneş panelleri, açıldığında 150 metre oluyor. Büyük modelinde ise 25 metrekare alandaki paneller, açıldığında 300 metrekareye çıkıyor. Özel siparişe göre de üretim yapabiliyoruz." ifadesini kullandı.

Esen, yurt içinin yanı sıra Sudan, Togo ile Afganistan'dan sipariş aldıklarını kaydetti.

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Kaynak: AA

Madencilik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Mobil güneş enerji jeneratörü' elektrik ihtiyacı olan yere götürülebilecek - Son Dakika

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