Türk mühendislerinden yüksek verimli üzüm - Son Dakika

Türk mühendislerinden yüksek verimli üzüm

Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü ziraat mühendisleri tarafından melezleme yoluyla elde edilen ve 2016 yılında tescil edilen Spil karası üzüm çeşidinin hasadı Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yapıldı.

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Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü ziraat mühendisleri tarafından melezleme yoluyla elde edilen ve 2016 yılında tescil edilen Spil karası üzüm çeşidinin hasadı Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yapıldı. İri siyah taneli, çekirdekli ve lezzetli aroması ile dikkat çeken üzüm çeşidinden yüksek verim elde ediliyor.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde gerçekleştirilen Spil karası üzüm çeşidinin hasat edilişine Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, İlçe Tarım Orman Müdürü Bülent Güleç, Halk Eğitim Müdürü Süleyman Ölmez ve çalışanlar katıldı. Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Yeşilyurt işletmesinde üretilen üzümler piyasaya 5 TL'den satıldı. İlçe Tarım Orman Müdürlüğü tarafından yapılan tat oranı ölçümünde tat oranı 16-17 biriks olarak belirlenen üzüm çeşidinin hasada ve yemeğe uygun olduğu tespit edildi.

Manisa'ya özgü bir üzüm çeşidi olduğu için adını Manisa'nın Spil Dağı'ndan aldığını belirten Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Yeşilyurt İşletmesi sorumlusu Ziraat Yüksek Mühendisi Mahmut Aşık, "Kurumunuzun 2016 yılında tescil ettirdiği Spil karası üzüm çeşidi verimli bir çeşidimiz, yerli ve milli bir çeşidimiz. Siyah ve çekirdekli oluşu ve göze hitap edişiyle son derece popüleritesi artan bir çeşidimizdir. Erkenci olması sebebiyle fiyatlarının iyi olacağını düşünüyoruz. Üreticilere katma değer katarak ülke ekonomisine katkı olacağını düşünüyoruz. Spil karası üzümü siyah renkli çekirdekli tane ağırlığı 4-5 gram, salkım ağırlığı 400-500 gram ağırlığında. Verimi dekarda 2 bin ile 3 bin 800 kilograma kadar çıkabiliyor. Albenisi, aroması güzel bir çeşidimiz ve raf ömrü uzun" dedi.

"Dekarda 2 bin ile 3 bin 800 kilogram arasında verimi oluyor"

Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun ise, "Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü'nün melezleme yoluyla ıslah ederek elde etmiş olduğu, Spil karası üzüm çeşidinin ilk hasadını gerçekleştirmek üzere bugün burada bulunuyoruz. Bu bütün memleketlerde olduğu gibi, bir ülkenin tarımını geliştirecek olan kurumların en başında araştırma enstitüleri gelmektedir. Çünkü ülkemizde çiftçilerimizin hem uluslararası piyasa ile rekabet edebilmesi, hem de yeni çeşitlerin onlara sunulabilmesi adına, bu tür çalışmaların yapılması son derece önemli. Spil karası çeşidi Bağcılık Araştırma Enstitümüzün Alaşehir işletmesinde şu anda deneme üretimi yapılıyor, gayet güzel sonuçlar aldık. Dekarda 2 bin ile 3 bin 800 kilogram arasında verimi oluyor. Bu çeşidin en önemli unsurlarından bir tanesi de ayrı bir tadının olması. Bu çeşidin Alaşehir için yeni bir üretim kaynağı olacağını, yeni bir seçenek olacağını düşünüyorum. İnşallah ilerde çiftçimiz sadece Sultaniye ile anılmaktan kurtulacak, yeni çeşitlerinde üretileceği iyi bir yer olacak Alaşehir. Ben Enstütü çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah verimli bir sezon olmasını da temenni ediyorum. Çünkü dün itibari ile Superior türü üzümün ihracat izini çıktı ve o ihracatlar yapılmaya başlandı. Bu sene umut ediyorum ki, her yönüyle çok güzel bir sene olacak" diye konuştu.

Alaşehir Yeşilyurt Mahallesinde oturan 70 yaşındaki üzüm üreticisi Ali Topal, "Yeşilyurt'ta oturuyorum, bağcılıkla uğraşıyorum bu üzümü gördüm. Bağcılık araştırmanın son yıllarda en güzel tespit ettiği bir çeşit. Erkenci siyah Spil ismini aldı. Ben de bundan diktim. Bağcılık araştırmanın son yıllarda yetiştirdiği en güzel yerli ve milli bir çeşit" dedi.

Spil Karasının özellikleri

Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından yapılan melezleme yoluyla ıslah edilen Spil Karası üzüm çeşidi, 2016 yılında tescil ettirildi. Sofralık üzüm çeşidi olan Spil Karası siyah renkli, tane yapısı, kalitesi, verimi, görüntüsü ve hoş aroması ile öne çıkıyor. Erkenci bir çeşit olduğu için temmuz ayı ilk haftalarında hasat edilebiliyor. Dekar başına 2 bin ile 3 bin 800 kilogram verim elde edilebiliyor. Salkım ağırlığı 400-500 gram olabiliyor. Tamamen yerli ve milli üretim olan ve yüksek verime sahip siyah üzüm çeşidinin ilerleyen zamanlarda daha da önem kazanacağı düşünülüyor. Henüz adaptasyon çalışması Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'ne bağlı Alaşehir Yeşilyurt Mahallesinde bulunan işletmede devam ediyor. - MANİSA

Yeşilyurt, Alaşehir, Manisa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2020 11:44

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türk mühendislerinden yüksek verimli üzüm - Son Dakika Ekonomi
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