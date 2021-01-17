Türk mühendisten yerli ve milli sosyal mesajlaşma uygulaması: "Kamapp" - Son Dakika

Türk mühendisten yerli ve milli sosyal mesajlaşma uygulaması: "Kamapp"

17.01.2021 11:40

Türk mühendisten yerli ve milli sosyal mesajlaşma uygulaması: "Kamapp" Yerli yazılımla sosyal mesajlaşma uygulaması kurdu Türk mühendis, yerli ve milli sosyal mesajlaşma uygulamasını geliştirdi.

Türk mühendisten yerli ve milli sosyal mesajlaşma uygulaması: "Kamapp"

Yerli yazılımla sosyal mesajlaşma uygulaması kurdu

GAZİANTEP - Türk mühendis, yerli ve milli sosyal mesajlaşma uygulamasını geliştirdi. Gizlilik kararı sonrası uygulamanın indirilme sayısı 100 bini geçti.

Elektrik Elektronik Yüksek Mühendisi Nihat Cindioğlu'nun, 4 arkadaşıyla beraber 4 yıl önce geliştirdiği tamamen yerli ve milli olan sosyal mesajlaşma uygulaması Kamapp, App Store, Play Store, Google Store gibi elektrik ortamlardan yüklenebiliyor.

Son günlerde diğer sosyal mesajlaşma ağlarının aldığı gizlilik politikası dolayısıyla birçok insan bilgilerini güvenceye almak için harekete geçti. Geliştirilen Kamapp programı, Watsapp'a alternatif olma yolunda ilerliyor. Vatandaşın bilgilerinin tamamen güvende olduğunu ve asla başka bir firmayla paylaşılmadığını ifade eden Elektrik Elektronik Yüksek Mühendisi Nihat Cindioğlu, her geçen gün kendilerini geliştirdiklerini ve tamamen yerli ve milli olduklarının altını çizdi.

"Tek amacımız yerli ve milli olmak"

Elektrik Elektronik Yüksek Mühendisi Nihat Cindioğlu tek amaçlarının yerli ve millilik olduğunu belirterek, "Kamapp Mesengeri, 4 yıl önce 4 arkadaşımla beraber geliştirmeye çalıştık. Tek amacımız yerli ve milli olmak. Dışa bağımlılığın kesilmesi ve Data'ların Türkiye'de olması, 4 yıllık bu süreçte bugün arkadaşlarımızla tekrar toplanıp yeni güncellemelerle kendimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Web tarafı hazırlandı, Android olarak ta işlemlerimiz hazır. Sadece küçük ufak hatalarımız oluşmaktadır. Bunu gün geçtikçe geliştirmeye çalışıyoruz" dedi.

"Diğer sosyal mesajlaşma ağlarındaki bütün özellikler var"

Cindioğlu diğer sosyal mesajlaşma ağlarındaki özelliklerin çoğunun Kamapp'tada olduğunu ifade ederek, "Kamapp Mesenger sosyal mesajlaşma uygulaması olup anlık ileti videolu görüşme, görüntülü görüşme veya ses gönderme, konum paylaşma gibi bütün özellikler vardır" şeklinde konuştu.

"Bilgilerimiz tamamen güvende olacak"

Gizli bilgilerin tamamen güvende olacağının altını çizen Cindioğlu, "Bu kayıtların tamamı Türkiye Cumhuriyeti'nde kayıt altına alınmaktadır. Kamapp Mesenger bizim yerli yazılımımız olduğu için dışa bağımlılığımızı kesiyoruz. Buda başka insanların eline geçmemesi daha güvende olmamızı sağlayacak. Yerli ve milli olmamız dışarıya bağlı olmamızın kanıtıdır. Gizlilik sözleşmesinde her şeyi ile güvenli ve şifrelenmiştir. Tamamıyla Datalar Türkiye'de kaldığı için diğer firmalarla paylaşılmamaktır. Güvenlik açığımız kesinlikle yoktur.

"100 bini geçtik"

Diğer sosyal ağların aldığı gizliliği paylaşma kararı sonrası Kamapp uygulamasının 100 binlere ulaştığının altını çizen Cindioğlu, "Diğer mesajlaşma uygulamalarının gizli verileri paylaşma kararı sonrası bizim Kamapp indirme sayılarımız gün geçtikçe artmaktadır. 100 bini geçmeye başladık" diye konuştu.

Türk mühendisten yerli ve milli sosyal mesajlaşma uygulaması: Kamapp
Türk mühendisten yerli ve milli sosyal mesajlaşma uygulaması: Kamapp
Türk mühendisten yerli ve milli sosyal mesajlaşma uygulaması: Kamapp
Türk mühendisten yerli ve milli sosyal mesajlaşma uygulaması: Kamapp

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türk mühendisten yerli ve milli sosyal mesajlaşma uygulaması: 'Kamapp' - Son Dakika


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