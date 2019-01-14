Türk musikisine adanmış bir ömür
1 saat önce
Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda 15 Ocak Salı akşamı, Türk musikisinin yaşayan en önemli bestekarlarından Erol Sayan için, "Türk Müziğine Adanmış Asude Bir Ömür" başlıklı özel bir program düzenleniyor.
Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda 15 Ocak Salı akşamı, Türk musikisinin yaşayan en önemli bestekarlarından Erol Sayan
için, "Türk Müziğine Adanmış Asude Bir Ömür" başlıklı özel bir program düzenleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:11
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