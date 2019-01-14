Son Dakika Haberleri: Türk musikisine adanmış bir ömür

Türk musikisine adanmış bir ömür

1 saat önce

Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda 15 Ocak Salı akşamı, Türk musikisinin yaşayan en önemli bestekarlarından Erol Sayan için, "Türk Müziğine Adanmış Asude Bir Ömür" başlıklı özel bir program düzenleniyor.

Türk musikisine adanmış bir ömür, System.String[]
Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda 15 Ocak Salı akşamı, Türk musikisinin yaşayan en önemli bestekarlarından Erol Sayan için, "Türk Müziğine Adanmış Asude Bir Ömür" başlıklı özel bir program düzenleniyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:11 

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ukrayna'nın Türkiye'den İHA Almasıyla İlgili Rusya'dan Açıklama Geldi Yoğun Bakımda Tedavisi Süren Mehmet Ali Erbil'in, Vasiyetini Hazırladığı Ortaya Çıktı

Pınar Altuğ, Sarı Saçlarına Veda Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 01:50:42. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türk musikisine adanmış bir ömür
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]