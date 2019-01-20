Son Dakika Haberleri: Türk müteahhitleri yurt dışında ne bekliyor?

Türk müteahhitleri yurt dışında ne bekliyor?

31 dakika önce

Türk müteahhitler 2018'de yurt dışında iyi bir performans sergilerken, önümüzdeki dönemde enerji fiyatlarındaki dalgalanma ve Suudi Arabistan, Cezayir gibi ülkelerdeki yatırım koşulları sektör üzerinde belirleyici olacak.

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Türk müteahhitler 2018'de yurt dışında iyi bir performans sergilerken, önümüzdeki dönemde enerji fiyatlarındaki dalgalanma ve Suudi Arabistan, Cezayir gibi ülkelerdeki yatırım koşulları sektör üzerinde belirleyici olacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 11:50 

Cezayir, Suudi Arabistan, Ekonomi
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