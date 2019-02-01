Türk Müteahhitlerinin Efsane Pazarı Libya, Geri Dönüyor

TMB'nin Ankara'daki Genel Merkezi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Libya Planlama Bakanı Jehaimi,"Libya'da özellikle altyapı projelerine öncelik verilecek kapsamlı bir imar programına başlıyoruz. Dünya Bankası'ndan ve uluslararası kuruluşlardan finansman sağlıyoruz.

Bizim için ayrıcalıklı bir yeri olan Türk müteahhitleriyle yeni program çerçevesinde tekrar çalışmak arzusundayız. Bu süreçte ciddiyiz ve iyi niyetliyiz" dedi.

İnşaat sektöründe, "Arap Baharı" ve yaşanan sıcak gelişmeler nedeniyle kesintiye uğrayan Türkiye-Libya ilişkileri yeniden canlanıyor. Türkiye - Libya Ortak Çalışma Grubu Toplantısı'na katılmak üzere Türkiye'debulunan Libya Planlama Bakanı Taher Jehaimi ve beraberindeki heyet, yaşanan sorunların çözüme kavuşturulması ve yeni projelerin hayata geçirilmesiyle ilgili olarak dün Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Genel Merkezi'nde bir toplantı gerçekleştirdi. TMB Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Yenigün'ün ev sahipliği yaptığı toplantıda, Libya'da iş yapan ve sorun yaşayan Türk müteahhitlik firmalarının temsilcileri de hazır bulundu.

Libya'nın Türk müteahhitlerinin 1972 yılında yurtdışına çıktıkları ilk ülke olduğunu vurgulayan TMB Başkanı Mithat Yenigün, "O tarihten bugüne kadar toplam 28.9 milyar ABD Doları proje bedeli ile müteahhitlerimizin en çok iş üstlendiği 3'üncü ülke Libya'dır. Yaşanan iç karışıklıklar öncesinde Libya'da firmalarımızca yıllık 4 milyar ABD Dolarına varan bir iş hacmi yakalanmıştır. Dolayısıyla Libya, geçmişte olduğu gibi bugün de gelecekte de bizler için önem taşımaktadır" dedi.

Türk müteahhitlerinin son yıllarda yaşadıkları sorunlara rağmen Libya'ya dönmek ve kaldıkları yerden işlerine başlamak arzusu içinde olduklarını kaydeden Yenigün, "Libya'da firmalarımızın yarım kalmış projelerinin toplam tutarı 19 milyar ABD Doları'dır. Tahsil edilmemiş hakediş alacakları 1 milyar ABD Doları, teminat tutarı 1.7 milyar ABD Doları ve makine, ekipman gibi envanter ile diğer zararlar toplamı ise 1.3 milyar ABD Doları civarındadır. Halen firmalarımızca teminat mektupları için yılda 50 milyon ABD Doları komisyon ödenmektedir. Dün Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan ve Libya Planlama Bakanı Sayın Jehaimi başkanlığında gerçekleştirilen Ortak Çalışma Grubu Toplantısı'nda imzalanan Mutabakat Zaptı ile müteahhitlerimizin Libya'da yaşadığı sorunların çözümü için 3 ay içinde bir yol haritasının ortaya konacak olmasının karara bağlanması son derece önemlidir. Çalışmaların, uzun süredir askıda kalmış sorunlarımızın çözüme kavuşturulması yönünde önemli bir adım olacağına inanıyoruz" diye konuştu.

JEHAİMİ: "Güvenli bölgelerdeki tamamlanmaya yakın projelere öncelik vereceğiz"

Libya Planlama Bakanı Taher Jehaimi de toplantıda yaptığı konuşmada, özellikle altyapı projelerine öncelik verilecek kapsamlı bir imar programına başlayacaklarını duyurdu. Bu programın finansmanı konusunda Dünya Bankası ve uluslararası kuruluşlardan destek sağlayacaklarını kaydeden Jehaimi, "Bizim için eskiden de ayrıcalıklı bir yeri olan Türk firmaları ile yeni program çerçevesinde tekrar çalışmak arzusundayız. Bu süreçte ciddiyiz ve iyi niyetliyiz" dedi.

Libya'da sorun yaşamış Türk firmalarının zararlarının temini konusunda, iki ülke arasında oluşturulan Ortak Çalışma Grubu'nun Şubat ve Mart aylarında çalışarak bir yol haritası oluşturacağını kaydeden Bakan Jehaimi şöyle devam etti: "Geçtiğimiz dönem onların da bizim de çeşitli zararlarımız oldu ama yeni dönemde ortak çıkarlar doğrultusunda güzel işler çıkaracağımıza inanıyoruz. Bu aşamadan sonra somut yol haritası çerçevesinde, firmalar ve işveren Libya kuruluşları arasında kontrat bazında yapılacak görüşmelerle çözüm yoluna gitmek için çalışacağız. Libya'da özellikle güvenli bölgelerde bulunan tamamlanmaya yakın projelere öncelik vereceğiz. Özellikle alt yapı konusunda yeni projeler de gündemimizde olacak."