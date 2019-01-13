Son Dakika Haberleri: Türk müteahhitlerinin yurt dışı işleri 20 milyar dolara yaklaştı

Türk müteahhitlerinin yurt dışı işleri 20 milyar dolara yaklaştı

48 dakika önce

Türk müteahhitler, yurt dışında 19.4 milyar dolar büyüklüğünde 261 projeyi üstlendi.

Türk müteahhitlerinin yurt dışı işleri 20 milyar dolara yaklaştı, System.String[]
Türk müteahhitler, yurt dışında 19.4 milyar dolar büyüklüğünde 261 projeyi üstlendi. Enerji santralleri projelerde başı çekerken, en fazla iş yapılan 10 ülke sıralamasında 2 Avrupa ülkesi de yer aldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 09:36 

Avrupa, Ekonomi
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