Türk müteahhitlerinin yurt dışı işleri 20 milyar dolara yaklaştı
48 dakika önce
Türk müteahhitler, yurt dışında 19.4 milyar dolar büyüklüğünde 261 projeyi üstlendi.
Türk müteahhitler, yurt dışında 19.4 milyar dolar büyüklüğünde 261 projeyi üstlendi. Enerji santralleri projelerde başı çekerken, en fazla iş yapılan 10 ülke sıralamasında 2 Avrupa
ülkesi de yer aldı.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 09:36
Türk Kimyager, Karla Mücadelede Çığır Açacak Formül Geliştirdi
İlber Ortaylı'dan Canlı Yayında Suriyeli Çıkışı: Haddinizi Bilin!
İçerdiği Yüksek Besin Değeriyle Kahramanmaraş Tarhanası Şifa Dağıtıyor
Ölü Yıkayıcı Kadınlar, Sıra Dışı Meslekleriyle Takdir Topluyor